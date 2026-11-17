Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

«I giovani non sono contenitori da riempire», ma persone dotate di spirito critico, autonomia e capacità di essere protagoniste del cambiamento. Lo ha dichiarato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, inaugurando l’anno accademico dell’Università Cattolica del Sacro Cuore a Milano. Citando il cardinale Giacomo Lercaro, il capo dello Stato ha definito i giovani «otri nuovi», sottolineando che «il mondo può essere cambiato, ed è dei giovani questo compito». Mattarella ha invitato a dare fiducia alle nuove generazioni, ricordando la responsabilità di scuole e università in una stagione ricca di novità e opportunità, ma anche di incertezze.