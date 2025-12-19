Mattarella benedice le spese per la difesa, "poco popolari ma necessarie": doccia fredda per Conte e Schlein

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Durante la cerimonia di fine anno al Quirinale, il presidente Sergio Mattarella ha ribadito la necessità di difesa nazionale e collettiva e ha lanciato appelli contro l’astensionismo e per l’unità europea. L’intervento del capo dello Stato spiazza le opposizioni, che mostrano posizioni critiche sui decreti armi.

Sergio Mattarella sostiene la difesa

Nel contesto della tradizionale cerimonia di scambio degli auguri di fine anno con autorità istituzionali, rappresentanti dei partiti politici e figure della società civile, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha tratteggiato un quadro sui principali temi di attualità, toccando anche quello delicato della difesa.

“La spesa per dotarsi di efficaci strumenti che garantiscano la difesa collettiva è sempre stata comprensibilmente poco popolare” ha premesso il Presidente.

Le opposizioni non potranno contare sul Presidente Mattarella come nel contrasto politico agli investimenti nella difesa

“E tuttavia, poche volte come ora, è necessario” ha sostenuto, chiarendo che in questo momento storico gli investimenti in tal senso sono essenziali per assicurare protezione collettiva, “anche per dare il nostro decisivo contributo alla realizzazione della difesa comune europea. Sicurezza nazionale e sicurezza europea sono oggi indivisibili”.

Mattarella ha affermato che il desiderio condiviso di una soluzione duratura alle crisi internazionali rappresenta una risposta fondamentale alle tensioni globali e all’incertezza ancora in atto tra molte nazioni.

Il dibattito sulle armi