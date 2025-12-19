Mattarella benedice le spese per la difesa, "poco popolari ma necessarie": doccia fredda per Conte e Schlein
Sergio Mattarella sottolinea la necessità "impopolare" di investire nella difesa nel discorso di fine anno. Opposizioni critiche sui decreti armi
Durante la cerimonia di fine anno al Quirinale, il presidente Sergio Mattarella ha ribadito la necessità di difesa nazionale e collettiva e ha lanciato appelli contro l’astensionismo e per l’unità europea. L’intervento del capo dello Stato spiazza le opposizioni, che mostrano posizioni critiche sui decreti armi.
Sergio Mattarella sostiene la difesa
Nel contesto della tradizionale cerimonia di scambio degli auguri di fine anno con autorità istituzionali, rappresentanti dei partiti politici e figure della società civile, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha tratteggiato un quadro sui principali temi di attualità, toccando anche quello delicato della difesa.
“La spesa per dotarsi di efficaci strumenti che garantiscano la difesa collettiva è sempre stata comprensibilmente poco popolare” ha premesso il Presidente.
Le opposizioni non potranno contare sul Presidente Mattarella come nel contrasto politico agli investimenti nella difesa
“E tuttavia, poche volte come ora, è necessario” ha sostenuto, chiarendo che in questo momento storico gli investimenti in tal senso sono essenziali per assicurare protezione collettiva, “anche per dare il nostro decisivo contributo alla realizzazione della difesa comune europea. Sicurezza nazionale e sicurezza europea sono oggi indivisibili”.
Mattarella ha affermato che il desiderio condiviso di una soluzione duratura alle crisi internazionali rappresenta una risposta fondamentale alle tensioni globali e all’incertezza ancora in atto tra molte nazioni.
Il dibattito sulle armi
Il governo ha presentato quattro decreti urgenti per finanziare acquisti militari (droni e sottomarini) per 3,5 miliardi di euro: una mossa che l’opposizione ha contestato duramente.
Nicola Fratoianni (Avs) ha definito l’operazione uno “schiaffo alle famiglie”, mentre Elly Schlein (Pd) ha rimarcato che la cifra corrisponde ai fondi cercati per coprire la Manovra, denunciando tagli a sanità e trasporti.
Giuseppe Conte (M5S), allo stesso tempo, ha evidenziato il report sulle liste d’attesa nella sanità, con tempi fino a un anno per una Tac, e ha chiesto di spostare i miliardi destinati alle armi per rafforzare i servizi pubblici e restituire potere d’acquisto ai cittadini.
Come reagiscono i mercati
Il capo dello Stato ha espresso una visione strategica sulle priorità nazionali e internazionali a mercati chiusi. Per comprendere appieno l’impatto delle sue parole sui mercati finanziari bisognerà quindi attendere l’apertura di lunedì 22 dicembre, quando le azioni delle principali industrie della difesa torneranno a essere scambiate.
Negli ultimi giorni la performance dei titoli del settore difesa nell’azionario europeo sono tornate a crescere, dopo aver mostrato una tendenza al ribasso, con cali significativi per aziende come Leonardo, Thales e Rheinmetall. Ciò riflette come i mercati abbiano reagito alle speranze di progressi nei negoziati di pace in Ucraina e all’ipotesi di una diminuzione futura della domanda di armamenti.
In particolare, a metà dicembre si era registrata una flessione di circa il 4-5% per molti titoli della difesa a causa proprio di questi segnali di possibile accordo, nonostante il settore avesse mostrato performance positive nel corso dell’anno grazie all’aumento della spesa militare dei Paesi europei.