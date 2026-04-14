Mattarella elogia il Papa e graffia Trump parlando del potere che inebria, "Serve alta capacità di autoironia"

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Donald Trump, nei giorni scorsi, ha attaccato Papa Leone XIV: un episodio senza precedenti che ha trovato la ferma condanna di tutto il mondo cattolico e non solo. Anche Sergio Mattarella, seppur senza citare direttamente il presidente Usa, ha lasciato intendere di essere assolutamente dalla parte del Pontefice, ragionando sul fatto che troppo potere può “inebriare e far perdere l’equilibrio”.

Mattarella dalla parte del Papa: Trump bacchettato

Martedì 14 aprile, il Capo dello Stato ha incontrato al Quirinale gli studenti delle scuole di giornalismo, parlando loro del messaggio che Leone XIV poche ore prima ha inviato all’Accademia delle scienze sociali della Santa Sede.

“Un messaggio splendido, sul potere, che ancora una volta rende evidente il debito di riconoscenza che nei confronti del Papa deve nutrire e avvertire il mondo, per i suoi richiami in questo periodo così difficile e travagliato”, ha affermato il Presidente della Repubblica.

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Ha quindi aggiunto che quanto scritto dal Santo Padre sul potere “mette in guardia dal pericolo dell’autoesaltazione”. Trump non è stato nominato, ma è evidente che Mattarella abbia fatto riferimento anche a lui durante il suo discorso.

“Mi torna in mente – ha continuato – quando in questo salone, 8 o 9 anni fa, uno studente delle scuole superiori mi ha chiesto come si fa a resistere alle tentazioni del potere. Ho risposto che il potere, per chi ricopre ruoli di vertice dello Stato, dei sistemi sociali, può in effetti inebriare e far perdere l’equilibrio”.

Il Capo dello Stato ha dichiarato che ci sono due antidoti per far sì che le situazioni non sfuggano di mano: “il primo istituzionale, l’equilibrio tra i poteri, la distribuzione delle funzioni di potere dello Stato tra i vari organi costituzionali. Il secondo è rimesso alla coscienza personale, individuale ed è un’alta capacità di autoironia; è preziosa”.

“Se i cosiddetti potenti della terra ne facessero un po’ di uso, anche in piccole dosi, il mondo ne avrebbe grande giovamento e loro stessi eviterebbero tante difficoltà e motivi di imbarazzo”, ha detto il Presidente della Repubblica.

Mattarella bacchetta la Rai

Mattarella, sempre nell’incontro con gli studenti, ha anche bacchettato la Rai, affermando che “non è accettabile che tuttora, dopo un anno e mezzo, il servizio pubblico televisivo manchi dell’assetto dei propri organi amministrativi con la commissione parlamentare di Vigilanza non posta nelle condizioni di poter espletare le sue funzioni”.

E ancora: “Così come va posto riparo al ritardo nell’applicazione del Media information act, approvato dal Parlamento europeo e dai Governi riuniti nel Consiglio europeo sin dalla primavera del 2024”.

“L’informazione libera e indipendente è premessa di democrazia. Repubblica e Costituzione ci hanno offerto un percorso che unisce due elementi: libertà e responsabilità, elementi inscindibili in qualsiasi ambito della vita, resi evidenti per il giornalismo dal carattere di professione intellettuale”, ha concluso il Presidente della Repubblica.

Il messaggio di Papa Leone XIV inviato all’Accademia delle Scienze Sociali

Il Santo Padre ha inviato un messaggio ai partecipanti alla sessione plenaria della Pontificia Accademia delle Scienze Sociali, ricordando che il potere non deve essere fine in sé, ma un mezzo per raggiungere il bene comune.

“Un argomento – ha scritto il Papa – particolarmente attuale, che concentra la nostra riflessione sull’esercizio del potere, elemento fondamentale per costruire la pace all’interno delle nazioni e tra di esse in questo momento di profondo cambiamento globale”.

Leone si è appellato alla dottrina sociale della Chiesa cattolica, evidenziando che “la legittimità dell’autorità non dipende dall’accumulo di potere economico o tecnologico, ma dalla saggezza e dalla virtù con cui essa viene esercitata”. La saggezza persegue infatti il vero bene ed è “inseparabile dalle virtù morali”.

“Sappiamo – ha continuato il Pontefice – che la giustizia e la fortezza sono indispensabili per un sano processo decisionale e per mettere in pratica le decisioni. Anche la temperanza si rivela essenziale per l’uso legittimo dell’autorità, poiché la vera temperanza frena l’esaltazione smodata di sé e funge da barriera contro l’abuso di potere”.