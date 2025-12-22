Mattarella firma la grazia per 5 detenuti condannati, chi sono da Franco Cioni al calciatore scafista

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Il Presidente Sergio Mattarella ha firmato cinque provvedimenti di grazia, concessi dopo il parere favorevole del Ministero della Giustizia. Tra i beneficiari anche Franco Cioni e Hamad Abdelkarim. Nel secondo mandato, Mattarella ha concesso 27 grazie su oltre 1.500 richieste, confermando una linea di grande rigore istituzionale.

Mattarella, a chi ha concesso la grazia

I cinque provvedimenti di grazia firmati dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella portano a 27 gli atti di clemenza del secondo mandato, dopo i 35 di quello precedente.

I decreti sono stati adottati dopo un’istruttoria completa del Ministero della Giustizia, che ha espresso parere favorevole in tutti i casi esaminati.

Giorgio Napolitano, l’unico presidente della Repubblica che ha concesso meno grazie di Sergio Mattarella

Si tratta di atti di clemenza che riguardano situazioni giudicate particolarmente meritevoli, tenendo conto della condotta dei condannati, del tempo trascorso, delle condizioni personali e del contesto in cui i reati sono stati commessi.

Da Hamad Abdelkarim a Franco Cioni

Tra i casi più complessi figura quello di Hamad Abdelkarim, nato nel 1995, condannato a trent’anni di reclusione per concorso in omicidio plurimo e violazione delle norme sull’immigrazione, in relazione a fatti risalenti al 2015. La grazia concessa è parziale e riduce la pena residua.

Il Capo dello Stato ha valutato positivamente la giovane età al momento dei fatti, il lungo periodo di detenzione già scontato e il percorso di rieducazione riconosciuto dal magistrato di sorveglianza, oltre al contesto drammatico in cui maturò il reato.

Ha beneficiato dell’atto di clemenza anche Franco Cioni, classe 1948, condannato per l’omicidio volontario della moglie gravemente malata. La grazia ha cancellato la pena residua, considerando le sue condizioni di salute, il perdono espresso dai familiari della vittima e la relazione affettiva durata decenni.

Gli altri casi

Un altro decreto riguarda Bardhyl Zeneli, nato nel 1962, condannato a un anno e sei mesi per evasione dagli arresti domiciliari. In questo caso la grazia estingue l’intera pena, anche alla luce dei pareri favorevoli della magistratura, che ha ritenuto il fatto non riconducibile alla fattispecie penale contestata.

I restanti provvedimenti riguardano Alessandro Ciappei, condannato per una truffa risalente al 2014, e Gabriele Spezzuti, per il quale è stata estinta la parte residua di una pena pecuniaria legata a reati di droga commessi nel 2005. In entrambi i casi sono stati determinanti il lungo tempo trascorso e l’assenza di ulteriori condotte illecite.

I presidenti più clementi

Nel corso del secondo mandato, Mattarella ha concesso 27 grazie su oltre 1.500 istanze esaminate, rigettandone più di mille e archiviandone centinaia per carenza dei requisiti.

Secondo i dati ufficiali del Quirinale, il Presidente che ha concesso il maggior numero di grazie, agli albori della della Repubblica, è stato Luigi Einaudi (15.578). Negli ultimi cinquant’anni la prerogativa è stata poi esercitata progressivamente sempre meno: Leone concesse 7.490 grazie, Pertini fece ricorso alla clemenza 6.095 volte.

Il Capo dello Stato più “severo” in assoluto è però Giorgio Napolitano, con 23 atti di clemenza nel primo mandato, e nessuna grazia nel secondo. A seguirlo è proprio Sergio Mattarella che ha concesso complessivamente 62 grazie.