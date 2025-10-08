Mattarella firma la legge sulla festa nazionale del 4 ottobre per San Francesco, ma segnala "aspetti critici"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Sergio Mattarella ha promulgato la legge sull’istituzione della festa nazionale nella giornata del 4 ottobre per San Francesco. Il Presidente della Repubblica ha però inviato ai presidenti di Senato e Camera una lettera in cui evidenzia alcuni “aspetti critici” della normativa che disciplina la nuova giornata di festa, che richiedono “interventi correttivi”.

La nuova festa nazionale del 4 ottobre per San Francesco è legge

Con la firma del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, è ora ufficiale l’istituzione della nuova festa nazionale in Italia per celebrare San Francesco nella giornata del 4 ottobre.

Il capo del Quirinale ha confermato in una nota di aver promulgato la legge, già approvata alla Camera dei Deputati e in Senato, rispettivamente, il 23 settembre e il 1° ottobre scorsi. Nel comunicato, però, è precisato che Sergio Mattarella ha evidenziato alcuni “aspetti critici“.

I presidenti di Senato e Camera Larussa e Fontana a colloquio con Mattarella.

Quali sono gli “aspetti critici” della nuova festa nazionale del 4 ottobre

Nella nota del Quirinale, si sottolinea che nel nuovo quadro normativo risultante dalla legge approvata la stessa giornata del 4 ottobre è qualificata “sia festività nazionale, in onore di San Francesco d’Assisi, sia solennità civile, in onore di Santa Caterina da Siena”.

Mattarella ha chiarito che la medesima data “non può essere qualificata, al contempo, sia festività nazionale sia solennità civile” e ha richiesto “interventi correttivi“, operando una scelta in tal senso, “verosimilmente abrogando la previsione di solennità civile, meno rilevante”.

Il Presidente della Repubblica ha evidenziato un’ulteriore criticità nella nuova normativa, che ora prevede che il 4 ottobre “le scuole possano promuovere iniziative dedicate ai valori universali di cui ciascuno dei due Santi è ritenuto espressione”. Tali iniziative, però, non potranno svolgersi il 4 ottobre dal momento che la giornata è festiva.

Per quanto riguarda San Francesco, inoltre, le iniziative sono estese anche alle amministrazioni pubbliche, agli enti del terzo settore e alle “istituzioni pubbliche a livello nazionale, regionale e locale”. In un altro passaggio del comunicato del Quirinale, Mattarella ha ribadito ancora, a tal proposito, che “per quanto riguarda le scuole e gli uffici pubblici, bisognerà tenere conto del carattere ormai festivo della giornata del 4 ottobre”.

Il “rimprovero” di Mattarella al Parlamento

La nota del Quirinale sulla nuova festa nazionale del 4 ottobre si conclude con un messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella:

“Invito il Parlamento ad apportare al provvedimento i correttivi necessari. Non posso, infine, non sottolineare l’esigenza che i testi legislativi presentino contenuti chiari e inequivoci“.