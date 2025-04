Mattarella nomina 29 Alfieri della Repubblica, chi sono i giovani che si sono contraddistinti nel 2024

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha nominato 29 Alfieri della Repubblica. L’attestato d’onore è stato assegnato a giovani che, nel 2024, si sono distinti nello studio, nel volontariato e in ambiti culturali, scientifici e sportivi. Inoltre, il riconoscimento è stato assegnato a chi ha compiuto atti ispirati a senso civico, altruismo e solidarietà.

“Nuove vie per la solidarietà”

Per questa edizione del riconoscimento Alfieri della Repubblica è stato scelto il tema “Nuove vie per la solidarietà”.

Oltre ai 29 attestati d’onore, il presidente Sergio Mattarella ha conferito anche 4 targhe per premiare azioni collettive di giovani e giovanissimi, anch’esse espressione dei valori di solidarietà, inclusione e accoglienza.

I nomi dei 29 Alfieri della Repubblica

“Tra le storie narrate vi si trovano quelle di ragazze e ragazzi che hanno deciso di impiegare le proprie abilità scientifiche e tecnologiche per affrontare importanti sfide sociali e ambientali al fine di migliorare la qualità di vita di tante persone”, spiega il Quirinale in una nota.

Ecco i nomi dei 29 Alfieri della Repubblica scelti da Sergio Mattarella: Maddalena Albiero, Giada Baltieri, Michele Barbatelli, Niccolò Bartolacelli, Tommaso Caligari, Angela Calise, Gabriele Ciancuto, Sara Cozzolino, Francesco De Marco, Giorgia Fabris, Camilla Aurora Fanelli, Riccardo Folli Ruani, Erik Kokoshi, Edoardo Levanja, Samuel Massa, Francesco Mazza, Maria Letizia Mello, Beatrice Orlandi, Claudia Pais, Bianca Perrone, Francesco Pratesi, Giulio Prodan, Niccolò Ricci, Martina Romiti, Chiara Runfolo, Serena Simonato, Diego Vergani, Marta Virdis, Davide Zilli.

Assegnate da Mattarella anche quattro targhe

Le targhe sono state assegnate a: Sara Pedrotti, Emma Franceschini, Azzurra Navarini; Classe V B IC Torino II, Scuola primaria “G. Parini”, Torino; Squadriglia Aquile, Gruppo Scout Agesci Bari 10 – Bari; SottoSopra Genova – Movimento Giovani Save the Children – Genova.

Alfieri della Repubblica, la storia di Erik Kokoshi

“Anche quest’anno, i giovani ci insegano che l’altruismo, la generosità e la responsabilità sociale possono fare la differenza attivando un effetto moltiplicatore che può trasformare l’impegno del singolo in un movimento collettivo capace di generare profondi cambiamenti”, spiega il Quirinale nel comunicato di presentazione degli Alfieri della Repubblica.

Tante le storie di solidarietà e impegnato premiate dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, spesso legate a piccoli gesti quotidiani di aiuto. Come nel caso di Erik Kokoshi, dodicenne di Verona, “per la sensibilità dimostrata leggendo per una vicina di casa non vedente”.

Erik condivide con la vicina Paola, non vedente, l’amore per la lettura. Paola dona libri a Erik, che per ricambiare la generosità dell’amica ha iniziato a mandarle dei messaggi vocali in cui legge per lei capitoli dei libri che più le piacciono.