Mattarella non ha citato Roggero, ma ha detto che "la legge non deve adattarsi ai comportamenti dei singoli"

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Sergio Mattarella ha fatto riferimento al caso di Mario Roggero pur senza citare mai il gioielliere 72enne condannato in via definitiva per l’omicidio di due rapinatori e il ferimento di un terzo. “I comportamenti individuali devono rispettare le regole comuni, quelle della legge“, ha detto il presidente della Repubblica. Secondo Mattarella, “se si pensasse che le regole della legge debbano adattarsi ai comportamenti individuali, non si rafforza la sicurezza ma si decide l’abdicazione dello Stato“.

Mattarella non ha citato Roggero, cosa ha detto

Sergio Mattarella ha incontrato i cronisti dell’Associazione Stampa Parlamentare per la cerimonia del Ventaglio.

E proprio nel saluto in vista della pausa estiva, il presidente della Repubblica ha fatto un riferimento al caso di Mario Roggero pur senza citarlo mai direttamente.

“In una società civilmente ordinata, rassicurante per i cittadini, i comportamenti individuali devono rispettare le regole comuni, quelle della legge”, ha detto il Capo dello Stato.

“La legge non deve adattarsi ai comportamenti dei singoli”

Poi Mattarella ha aggiunto:

“Se invece si capovolgesse questo principio e si pensasse che le regole della legge debbano adattarsi ai comportamenti individuali, occasionali, cambiando il proprio contenuto di volta in volta, di caso in caso, non si rafforza la sicurezza ma si decide l’abdicazione dello Stato”. Forse ti può interessare Il piano B degli avvocati di Mario Roggero per farlo uscire dal carcere, contestata l'assenza di un giudice Gli avvocati di Mario Roggero chiederanno l'annullamento della sentenza di primo grado per un vizio di forma, in modo da far uscire dal carcere il gioielliere

Un invito al rispetto delle regole, dello Stato e della collettività che rimanda all’accesissimo dibattito politico sul caso del gioielliere 72enne condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi di reclusione per il duplice omicidio di due rapinatori e per il tentato omicidio di un terzo dal momento che i giudici hanno escluso l’esimente della legittima difesa.

Il Capo dello Stato ha poi rivolto un vero e proprio appello alla politica e al “rispetto reciproco”, in modo da evitare una “inopportuna aggressività verbale, spesso immotivata” e “controproducente”.

L’auspicio di Mattarella è “che le tensioni elettorali non sottraggano attenzione” ai problemi degli italiani e “non inducano ad alterare la realtà delle questioni”.

Roggero e la richiesta di grazia

Prima di costituirsi e varcare il cancello del carcere di Bollate per scontare la pena, era stato proprio Roggero a rivolgersi al Presidente della Repubblica.

“Mattarella ha graziato Minetti, me l’aspetto anche io” , aveva detto il gioielliere, alludendo a un caso di clemenza che, a quel punto, avrebbe dovuto riguardare anche il 72enne di Grinzane Cavour.

L’istanza ufficiale di grazia è stata materialmente presentata e firmata dalla moglie di Mario Roggero, Mariangela Sandrone: il deposito formale della domanda è avvenuto il 17 luglio 2026 attraverso i legali della famiglia, in concomitanza con l’ordine di carcerazione per il marito.

Il caso Roggero e le polemiche politiche

Lo stesso Roggero e la sua famiglia hanno poi corretto il tiro attraverso il loro legale, chiedendo scusa per i toni e precisando che l’auspicio era che il Capo dello Stato potesse valutare il caso “al di là e al di sopra delle polemiche che hanno segnato la vicenda” .

La condanna di Roggero ha innescato un’accesa polemica politica. Esponenti del centrodestra e della Lega, tra cui il vicepremier Matteo Salvini, hanno espresso forte solidarietà al gioielliere, avviando una raccolta firme e chiedendo a gran voce la grazia.

Anche Futuro Nazionale di Roberto Vannacci si è molto esposto sulla vicenda, con l’ex generale che ha condiviso un video creato con l’intelligenza artificiale in cui è lui in persona, in versione generale dell’Antica Roma, a ottenere la grazia per il gioielliere.