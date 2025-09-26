Mattarella non viene ascoltato da Flotilla, cos'è il Patriarcato Latino di Gerusalemme e qual è l'"offerta"

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Venerdì 26 settembre il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha lanciato un appello alla Global Sumud Flotilla, invitandola ad accogliere la proposta di mediazione del Patriarcato Latino di Gerusalemme per la consegna degli aiuti umanitari destinati a Gaza. L’obiettivo, ha spiegato il capo dello Stato, è evitare rischi per l’incolumità dei partecipanti e garantire che i beni raccolti raggiungano la popolazione civile, aggiungendo che “il valore della vita umana, che sembra aver perso ogni significato a Gaza, dove viene gravemente calpestato con disumane sofferenze per la popolazione, richiede di evitare di porre a rischio l’incolumità di ogni persona”. Flotilla, però, ha respinto l’offerta di mediazione.

L’offerta di mediazione per la Flotilla

Sergio Mattarella ha chiesto ai membri della Flotilla di accogliere la disponibilità del Patriarcato Latino di Gerusalemme a farsi carico della consegna degli aiuti:

“Appello alle donne e agli uomini della Flotilla. Il valore della vita umana, che sembra aver perso ogni significato a Gaza, dove viene gravemente calpestato con disumane sofferenze per la popolazione, richiede di evitare di porre a rischio l’incolumità di ogni persona. A questo scopo e al fine di salvaguardare il valore dell’iniziativa assunta – valore che si è espresso con ampia risonanza e significato – appare necessario preservare l’obiettivo di far pervenire gli aiuti raccolti alla popolazione in sofferenza. Mi permetto di rivolgere con particolare intensità un appello alle donne e agli uomini della Flotilla perché raccolgano la disponibilità offerta dal Patriarcato Latino di Gerusalemme – anch’esso impegnato con fermezza e coraggio nella vicinanza alla popolazione di Gaza – di svolgere il compito di consegnare in sicurezza quel che la solidarietà ha destinato a bambini, donne, uomini di Gaza”.

La portavoce italiana della Flotilla, Maria Elena Delia, ha però respinto la proposta.

Come riportato da ANSA, ha dichiarato:

"Non possiamo accettare questa proposta perché arriva per evitare che le nostre barche navighino in acque internazionali con il rischio di essere attaccati. Noi siamo pronti a valutare delle mediazioni, ma non cambiando rotta perché significa ammettere che si lascia operare un Governo in modo illegale senza poter fare nulla".

Le reazioni politiche all’appello

L’intervento di Mattarella ha suscitato numerose prese di posizione.

ANSA riporta il pensiero di Carlo Calenda, che ha parlato di “parole di saggezza da parte di Mattarella che andrebbero raccolte e rilanciate”, così come quelle del senatore Pd Graziano Delrio, che ha definito l’appello “forte e condivisibile”.

Anche Matteo Renzi aveva auspicato che “i membri della Flotilla raccolgano il saggio appello del Quirinale”.

Dalla maggioranza, Maurizio Gasparri (Forza Italia) ha sottolineato che l’intervento del presidente “va nella esatta direzione indicata dal Governo italiano e ipotizzata dalle autorità ecclesiastiche”.

Il vicepremier Antonio Tajani, leader di Forza Italia e ministro degli Esteri, ha aggiunto che “è vero che hanno detto di no, ma credo che sia un appello al quale non si può non rispondere in maniera positiva. Sappiamo quale è l’impegno per la pace del capo dello Stato e il suo impegno per avere situazioni sempre di grande equilibrio. Mi sembra che si debba riflettere a lungo, si può anche cambiare idea: il no può diventare un sì. Perché c’è anche da proteggere tante vite umane e impedire che la situazione precipiti”.

Dal fronte dell’opposizione, Benedetta Scuderi, a bordo della Flotilla: l’eurodeputata di Avs ha ringraziato Mattarella per l’attenzione, chiedendo però “di sostenere la richiesta di aprire corridoi umanitari sotto il controllo dell’Onu”.

Il retroscena della telefonata tra Meloni e Mattarella

Dopo l’appello, le agenzie hanno rilanciato la notizia secondo cui il presidente della Repubblica avrebbe sentito la premier, Giorgia Meloni, prima di inviare il suo appello “alle donne e agli uomini della Flotilla“.

L’interlocuzione tra i due, secondo quanto si apprende, è avvenuta tra giovedì 25 e venerdì 26 settembre. Avrebbe coinvolto anche i ministri competenti.

Cos’è il Patriarcato Latino di Gerusalemme

Il Patriarcato Latino di Gerusalemme è una diocesi metropolitana della Chiesa cattolica che estende la sua giurisdizione sui fedeli di rito latino residenti in:

Israele

Palestina

Giordania

Cipro

È retto dal cardinale Pierbattista Pizzaballa e ha sede nella città di Gerusalemme, dove si trovano la basilica del Santo Sepolcro e la procattedrale del Santissimo Nome di Gesù.

Ripristinato da papa Pio IX nel 1847, il Patriarcato ha un ruolo centrale nelle comunità cattoliche della regione e, come sottolineato dal presidente Mattarella nel suo appello, “è impegnato con fermezza e coraggio nella vicinanza alla popolazione di Gaza”.