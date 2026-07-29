Mattarella ricorda il giudice Rocco Chinnici nell'anniversario della sua morte, il video della cerimonia
Mattarella ricorda Rocco Chinnici, simbolo di lotta alla mafia, in una cerimonia toccante a Roma
Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha partecipato alla cerimonia commemorativa del Consigliere istruttore del Tribunale di Palermo Rocco Chinnici, assassinato dalla mafia il 29 luglio del 1983 davanti alla sua abitazione a Palermo. Nell’attentato persero la vita anche i Carabinieri della scorta, il Maresciallo Mario Trapassi e l’Appuntato Salvatore Bartolotta, e Stefano Li Sacchi, portiere dello stabile. Alla commemorazione, che si è svolta a Roma presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, hanno preso la parola: Giovanni Melillo, Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo; Giuseppe Di Lello Finuoli, politico e magistrato; Rev. Padre Nino Fasullo, padre redentorista e fondatore della rivista Segno. La cerimonia si è svolta a Roma presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.