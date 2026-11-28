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Nel mese di novembre il presidente della Repubblica ha promulgato tre nuove leggi ma, tutte le volte, ha scritto ai presidenti di Senato, Camera e del Consiglio chiedendo interventi correttivi. Il terzo richiamo è legato alla legge sull’agricoltura e, in particolare, alle norme per la raccolta dei tartufi. In precedenza, Mattarella aveva chiesto al Governo Meloni correzioni alla legge sulla Protezione civile e a quella sulle giornate celebrative.

Mattarella contesta le norme per la raccolta dei tartufi

Il presidente della Repubblica ha promulgato la legge sull’agricoltura ribattezzata ColtivaItalia, ma chiedendo una revisione per quel che riguarda le sanzioni da applicare di fronte alla possibile violazione della disciplina sulla raccolta dei tartufi.

Il provvedimento consente alle aziende agricole coltivatrici di tartufi di regolamentare autonomamente la raccolta nei loro terreni. Il Quirinale contesta tale privatizzazione, ricordando che secondo l’art. 23 della Costituzione “nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge”.

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Nella lettera inviata ai presidenti di Camera, Senato e del Consiglio Mattarella ricorda inoltre che, così come stabilito dalla legge 752 del 1985, in Italia “la raccolta dei tartufi è libera nei boschi e nei terreni non coltivati”.

Dubbi anche sulla legge delle giornate celebrative

A inizio novembre 2026, il capo dello Stato aveva richiamato i presidenti delle Camere sull’eccessivo numero di leggi celebrative presentate dal Parlamento. Il gran numero di Giornate speciali – da quella della gentilezza al giorno del panettone – finiscono, affermava Mattarella, “per banalizzare il valore stesso delle giornate”.

Dubbi anche sulla legittimità della legge sulla Protezione civile, di cui il Quirinale si occupò il 12 novembre. In questo caso a essere contestata è la disparità di trattamento dei volontari in casi di colpa grave.

Il richiamo a Meloni, La Russa e Fontana

La missiva del Quirinale ha come destinatari Ignazio La Russa, Lorenzo Fontana e Giorgia Meloni, rispettivamente presidenti del Senato, della Camera e del Consiglio. È a loro che spetta la responsabilità di assicurarsi della precisione dei provvedimenti promulgati.

“Non posso non sottolineare l’esigenza che i testi legislativi presentino contenuti chiari ed inequivoci” aveva già affermato Mattarella nell’ottobre 2025, chiedendo alle Camere un maggiore rigore nella formulazione delle leggi.