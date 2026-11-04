Mattarella sul piazzale Michelangelo a Firenze per la Festa delle Forze Armate davanti ai reparti schierati
Mattarella celebra l'Unità Nazionale a Firenze, onorando le Forze Armate con autorità e cittadini presenti.
Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è arrivato il 4 novembre 2026 sul piazzale Michelangelo a Firenze per la cerimonia della Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, aperta dall’inno di Mameli davanti ai reparti schierati e ai cittadini. Accanto al capo dello Stato c’erano il ministro della Difesa Guido Crosetto, il capo di stato maggiore della Difesa, generale Luciano Portolano, i vertici delle Forze Armate e le autorità civili, militari e religiose.
Come riporta l’ANSA, in mattinata Mattarella aveva deposto una corona al Milite Ignoto a Roma. Nel messaggio al ministro ha chiesto alle Forze Armate “profonda capacità di rinnovamento” contro disinformazione e minacce cibernetiche. Sopra il piazzale sono passate anche le Frecce Tricolori, con la scia tricolore nel cielo della città. Nel pomeriggio il presidente è atteso a Palazzo Vecchio per i 60 anni dall’alluvione che il 4 novembre 1966 devastò Firenze.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.