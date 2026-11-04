Mattarella sul piazzale Michelangelo a Firenze per la Festa delle Forze Armate davanti ai reparti schierati

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è arrivato il 4 novembre 2026 sul piazzale Michelangelo a Firenze per la cerimonia della Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, aperta dall’inno di Mameli davanti ai reparti schierati e ai cittadini. Accanto al capo dello Stato c’erano il ministro della Difesa Guido Crosetto, il capo di stato maggiore della Difesa, generale Luciano Portolano, i vertici delle Forze Armate e le autorità civili, militari e religiose.

Come riporta l’ANSA, in mattinata Mattarella aveva deposto una corona al Milite Ignoto a Roma. Nel messaggio al ministro ha chiesto alle Forze Armate “profonda capacità di rinnovamento” contro disinformazione e minacce cibernetiche. Sopra il piazzale sono passate anche le Frecce Tricolori, con la scia tricolore nel cielo della città. Nel pomeriggio il presidente è atteso a Palazzo Vecchio per i 60 anni dall’alluvione che il 4 novembre 1966 devastò Firenze.