Matteo Ambu morto schiacciato in auto dall'albero a Jesolo, militare colpito dal tronco caduto per il maltempo

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

All’alba del 21 ottobre Matteo Ambu, un militare di 46 anni, sarebbe morto schiacciato in auto da un albero, un platano, a Jesolo, in provincia di Venezia. Secondo le primissime ricostruzioni, il tronco dell’arbusto è ceduto a causa del maltempo e si sarebbe abbattuto sul tetto dell’auto dell’uomo che si stava recando a lavoro e in quel momento stava transitando in via Roma Destra. Inutili i repentini tentativi di soccorso, il personale sanitario non ha potuto far altro che constatare il decesso del militare. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Jesolo e ci sono accertamenti in corso.

Le prime ricostruzioni

A fornire diversi dettagli dell’accaduto è La Nuova Venezia che ricostruisce gli attimi che hanno preceduto la morte del militare.

Intorno alle 6 del 20 ottobre, in una zona particolarmente frequentata, in via Roma destra al lido di Jesolo un automobilista avrebbe perso il controllo della sua vettura.

© 2026 OpenMapTiles | © 2026 OpenStreetMap | © 2026 TomTom | © 2026 ESA, Copernicus Sentinel | © 2026 IODL 2.0 | Tuttocittà

La punta di un albero, un platano, si sarebbe spezzata a causa presumibilmente delle forti folate di vento che stavano imperversando sulla zona.

L’auto avrebbe così perso il controllo e si sarebbe schiantata contro un altro albero.

Maltempo, chi è l’uomo morto a Jesolo

Secondo La Nuova Venezia la vittima del maltempo a Jesolo sarebbe un militare di 46 anni, Matteo Ambu, residente a Cavallino Treporti, che si stava recando al lavoro al volante della sua Fiat Tipo.

Anche il presidente del Consiglio regionale veneto Luca Zaia ha espresso sui social il suo cordoglio per la morte del militare Matteo Ambu: “Esprimo il mio più profondo cordoglio per la tragica morte del militare di 46 anni che questa mattina, a Jesolo, ha perso la vita” , le sue parole.

Poi ha aggiunto: “Una tragedia che lascia sgomenti e colpisce profondamente tutta la nostra comunità. In questo momento di immenso dolore, rivolgo un pensiero commosso ai familiari della vittima, ai suoi cari e a tutti coloro che gli volevano bene”.

I disagi del maltempo

Nel Crotonese, in Liguria e nella provincia di Savona si sono registrati i maggiori disagi legati al maltempo nella notte tra il 20 e il 21 ottobre.

Diversi automobilisti, come riporta ANSA, sarebbero stati soccorsi lungo la Ss107 “Silana Crotonese”.

Cinque persone sono state soccorse dai vigili del fuoco, bloccate in auto da acqua e fango lungo la SS107 e la SP30, tra Santa Severina e Belvedere di Spinello.

In Liguria cospicue le chiamate al centralino dei vigili del fuoco per segnalare allagamenti, alberi e rami caduti o pericolanti.

Oltre 370 gli interventi dei vigili del fuoco in Liguria, Sardegna, Toscana e Lazio per alberi caduti, allagamenti e soccorsi ad automobilisti in difficoltà. Nella tarda serata del 20 ottobre a Siniscola (NU) evacuata una famiglia di 5 persone bloccata in casa dall’acqua

A Savona è franata parte di una strada: lo smottamento ha trascinato giù anche un camioncino della spazzatura.

Non si registrano feriti.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO