Matteo Barone morto sulle strisce a Milano, arrestato il poliziotto che l'ha travolto: positivo all'alcol test

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Arrestato il poliziotto fuori servizio che ha investito sulle strisce a Milano il 25enne Matteo Barone. L’agente è risultato positivo all’alcol test ed è stato condotto al carcere di San Vittore per omicidio stradale. Il 26enne è accusato di aver ucciso il ragazzo originario di Poggibonsi, travolto mentre stava attraversando la strada sulle zebre mentre stava rincasando dopo una serata, a pochi metri dalla sua abitazione.

La morte di Matteo Barone

L’incidente mortale è avvenuto intorno alle 5.30 di sabato 6 settembre, all’incrocio tra via Porpora e via Ingegnoli, non regolamentato da semaforo. Barone. di ritorno a piedi da una festa, era quasi arrivato a casa, quando è stato travolto dall’auto e sbalzato sull’asfalto a circa 37 metri di distanza.

A investirlo un poliziotto fuori servizio sulla sua auto privata, anche lui rincasando da una serata, mentre viaggiava in direzione centro. Il 26enne si è fermato a prestare soccorso e Barone è stato portato in condizioni gravissime al Policlinico, dove è morto dopo circa un’ora dal ricovero.

IPA

Poliziotto positivo all’alcol test

In ospedale è stato portato in codice verde anche il poliziotto, in stato di shock. Come riportato da Il Giorno, l’agente del commissariato Garibaldi Venezia è stato sottoposto agli esami per stupefacenti e alcol, risultando positivo a quest’ultimo test, con valori compresi tra il limite di 0,5 e 0,8 grammi di etanolo nel sangue.

A motivare il provvedimento della custodia cautelare in carcere sia positività, sia il mancato rispetto della precedenza al pedone sulle strisce.

Le indagini

La polizia locale, intervenuta sul posto per i rilievi del caso, è al lavoro sulle indagini per ricostruire nel dettaglio la dinamica dell’omicidio stradale, per la quale sarà centrale la testimonianza di una persona presente alla scena.

L’ipotesi è che il poliziotto viaggiasse a una velocità molto superiore ai limiti.