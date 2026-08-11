Matteo Bassetti attacca il figlio di Beckham che cucina pasta con l'acqua di mare: "È l'estate delle idiozie"

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Matteo Bassetti critica Brooklyn Beckham, il figlio dell’ex calciatore inglese, per aver girato un video in cui cucina la pasta con acqua di mare presa vicino allo scafo della barca. L’infettivologo avverte che idrocarburi e batteri resistono anche alla bollitura e che la salinità dell’acqua marina è troppo alta, tutti aspetti che rendono la pratica fortemente sconsigliata.

Matteo Bassetti contro il figlio di Beckham

L’infettivologo Matteo Bassetti ha preso di mira Brooklyn Beckham, il figlio maggiore di David e Victoria, che ha pubblicato un video in cui attinge l’acqua direttamente dal mare per cuocere la pasta a bordo di una barca.

Il primario di Malattie Infettive del San Martino di Genova ha commentato l’episodio su Facebook, con toni ironici ma sostanzialmente allarmati, inserendolo nella serie di comportamenti a rischio già commentati nel corso dell’estate.

Cosa ha detto l’infettivologo

“Sembra proprio l’estate di quelli che si vogliono fare del male” ha affermato Bassetti, sottolineando come il gesto sia avvenuto proprio “sotto la barca”, cioè nel punto in cui si concentra “in assoluto più grande quantità di idrocarburi, quelli che sono fondamentalmente quelli che escono dal motore”.

Secondo l’infettivologo, in quell’acqua sarebbe presente anche “una quantità importante” di batteri. Bassetti smonta quindi un’obiezione ricorrente, quella secondo cui la bollitura eliminerebbe ogni rischio.

“No, non è vero” ha ricordato “perché le microplastiche, gli idrocarburi, ma anche alcuni batteri resistono anche se tu ribolli”.

Nell’acqua di mare c’è anche troppo sale

A ciò si aggiunge un problema di natura più pratica, quello della salinità: l’acqua marina, spiega Bassetti, “ha una salinità che è tre-quattro volte superiore alla salinità che ci vuole per cucinare la pasta”, rendendola quindi inadatta anche dal punto di vista gastronomico, oltre che sanitario.

Non manca la frecciatina: “Certamente non devono essere gli inglesi a insegnare a noi come si cuoce la pasta”, chiosa Bassetti, invitando a “evitare di utilizzare l’acqua presa dietro da una barca o anche presa a riva” per non “farci male alla salute”.

Il video di Brooklyn Beckham

Il video incriminato, diventato virale su TikTok, mostra Brooklyn Beckham immergere una pentola direttamente in mare per poi cuocervi degli spaghetti.

Il gesto ha scatenato centinaia di commenti sarcastici sui social, tra chi ha parlato di “sentore di carburante di barca bruciato” e chi ha bollato l’iniziativa come poco sicura. Il filmato, secondo alcune ricostruzioni, sarebbe legato anche alla promozione del marchio di salse piccanti dello stesso Beckham.

Sulla questione, tuttavia, non tutti gli esperti sono completamente d’accordo. Alberto Angioni, docente di Chimica degli alimenti all’Università di Cagliari, ha sottolineato come l’acqua di mare possa contenere microrganismi patogeni come l’Escherichia coli oltre a metalli pesanti e residui di idrocarburi, ribadendo che “la bollitura non è sufficiente a eliminare tutti i rischi”.

Lo stesso Angioni ha però precisato che l’utilizzo sarebbe comunque possibile, anche se solo in condizioni particolari, ovvero se l’acqua venisse prelevata “in luoghi in cui sia assente la possibilità di inquinamento chimico o microbiologico”. Una condizione certamente però ben diversa da quella, sconsigliata da Bassetti, di attingerla a ridosso dello scarico del motore di un’imbarcazione.