Matteo Bassetti attacca Lamine Yamal in vacanza a Pantelleria, polemica sulla foto del cibo

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Matteo Bassetti ha criticato la giovane stella del Barcellona Lamine Yamal. Il virologo ha postato una foto che lo stesso giocatore spagnolo aveva pubblicato sui suoi social. L’immagine mostra un pasto che Yamal si accinge a consumare composto da pollo fritto e patatine fritte. Un messaggio che, secondo Bassetti, non è un buon esempio per chi lo segue.

Perché Bassetti ha criticato Yamal

Il virologo ha criticato Yamal su Facebook e anche sugli altri social. In un post di poche righe, a commento della foto del calciatore del Barcellona e della Nazionale spagnola che in questi giorni è in vacanza a Pantelleria, Matteo Basseti ha spiegato il suo punto di vista.

Secondo lui, far vedere sul tavolo patatine fritte, ketchup e pollo fritto trasmette un messaggio sbagliato.

Bassetti e l’importanza dell’educazione alimentare

“L’educazione alimentare per i più giovani dovrebbe iniziare dall’esempio dei loro idoli”, conclude Bassetti nel post. Lo spunto è arrivato dalle storie pubblicate da Yamal, che in questi giorni si sta godendo le vacanze nell’isola siciliana di Pantelleria. Tra foto e video in barca o mentre si rilassa, Yamal ha postato anche quella di un pasto. Foto che non è sfuggita a Bassetti.

Il fuoriclasse 17enne del Barcellona, che ha appena rinnovato il contratto con il club blaugrana, è arrivato in Sicilia con uno yacht e poi si è trasferito a Pantelleria in elicottero. Yamal soggiorna in una villa in località Recale, considerata una delle più belle dell’isola.

In questi giorni anche l’ex allenatore di Milan, Roma e Juventus Fabio Capello sta trascorrendo le vacanze a Pantelleria.

Le risposte degli utenti alla critica di Bassetti su Yamal

Per Lamine Yamal la stagione appena conclusa è stata quella della consacrazione con il suo club, il Barcellona. Dopo il Campionato europeo vinto con la Spagna nel 2024, nella stagione appena conclusa il talento spagnolo di origini marocchine ha conquistato la Liga (davanti agli storici rivali del Real Madrid), la Coppa del Re e la Supercoppa.

Tuttavia, il post dedicato alle sue vacanze in Sicilia ha provocato le critiche di Matteo Bassetti.

Molti utenti su Facebook hanno dato ragione al virologo, ma tanti altri si sono schierati proprio dalla parte di Yamal, ricordando al professor Bassetti che si tratta pur sempre di un ragazzo di 17 anni e che, soprattutto, il giovane calciatore è in vacanza e per questo può permettersi un piccolo strappo alle stringenti regole sull’alimentazione degli atleti professionisti.