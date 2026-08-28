Matteo Bassetti attacca Maurizio Belpietro su difterite e tubercolosi: "Tarocca i numeri, che figura di m..."
L’infettivologo Matteo Bassetti risponde alle accuse del giornalista Maurizio Belpietro: scontro sui casi di difterite e tubercolosi
In un editoriale pubblicato sul quotidiano La Verità, il direttore Maurizio Belpietro si è scagliato contro l’infettivolgo Matteo Bassetti. Il giornalista rispondeva alle parole del dottore affermando che difterite e tubercolosi sono morbi portati in Italia dagli extracomunitari. Bassetti ribatte screditando i numeri riportati su La Verità e accusando Belpietro dell’”ennesima figura di m…”.
- La tesi di Maurizio Belpietro
- La risposta di Matteo Bassetti
- Tubercolosi e difterite in Italia
- Il caso della bambina morta a Palermo
La tesi di Maurizio Belpietro
Così come riportato da un articolo di Stefano Lorenzetto su Il Foglio, Maurizio Belpietro ha scritto che la tubercolosi “la portano gli extracomunitari”.
A sostegno della propria tesi, il direttore de La Verità cita “uno studio del New England Journal of Medicine, in cui si documenta che la malattia infettiva ha vistro crescere i casi in tutta Europa a causa dell’aumento dei flussi migratori”.
Belpietro a questo punto attacca direttamente l’infettivologo che, scrive, “ha deciso di sproloquiare, smentendo la tesi che certe malattie infettive giungano nel nostro Paese sui barconi”.
Secondo il giornalista, il fine del direttore della Clinica di Malattie Infettive di Genova, sarebbe quello di “guadagnare qualche titolo e magari anche un passaggio tv”.
La risposta di Matteo Bassetti
Con il supporto dell’articolo di Lorenzetti, Matteo Bassetti abbatte sui social le teorie su cui si basano le affermazioni di Belpietro.
Nel mirino tutte le “le menzogne statistiche dette da Belpietro e della Verità su difterite e tubercolosi”.
“L’ennesima figura di m della Verità – scrive il dottore su X – che tarocca i numeri della statistica e cita articoli inesistenti per confermare le proprie tesi di razzismo sanitario”.
Il messaggio si conclude con un sardonico consiglio: “Oltre che un corso accelerato di malattie infettive, Belpietro farebbe bene a farne uno di statistica e uno di etica professionale”.
Tubercolosi e difterite in Italia
Bassetti non manca di riferire i dati corretti rilasciati dall’Istituto Superiore di Sanità sulla presenza di difterite e tubercolosi in Italia.
Si registrano, scrive l’infettivologo, “5,3 casi di tubercolosi ogni 100.000 abitanti, quindi lo 0,0053 per cento”.
“Il tasso calcolato sugli stranieri è invece di 29,8 casi ogni 100.000 abitanti, pari allo 0,0298 per cento”.
Al contrario, l’editoriale de La Verità parlava di una percentuale del 63,2% di contagi per le persone nate all’estero “circa 13 volte superiore rispetto ai nati in Italia”.
Operazione che, spiega il dottore, è dovuta all’unione tra diversi dati statici e all’attribuzione alla fonte di un “nonsenso statistico”.
Il caso della bambina morta a Palermo
La difterite à una malattia che in Italia risulta scomparsa da oltre 10 anni, se ne è tornato a parlare dopo la morte di Anna Rosa Bartolotta, una bambina di 4 anni.
La piccola è deceduta lo scorso 19 agosto presso l’ospedale Civico di Palermo proprio a causa della difterite, la grave infezione batterica che può danneggiare cuore, reni e sistema nervoso.
Bartolotta non era stata vaccinata per volontà dei genitori, convinti che il vaccino trivalente avesse causato l’autismo del cugino.