Matteo Bassetti contestato attacca presunto seguace di Vannacci, "una volta lo scemo del paese stava al bar"

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Matteo Bassetti denuncia su Facebook la contestazione ai suoi danni da parte di un presunto “seguace di Vannacci” durante un convegno medico a Foligno. L’infettivologo paragona chi lo attacca senza credenziali allo “scemo del paese” amplificato dai social. L’accusa: “Troppi hanno scambiato il diritto di parola per una laurea”.

Matteo Bassetti contro i seguaci di Vannacci

L’infettivologo è andato a scontrarsi con il mondo che ruota attorno a Roberto Vannacci, questa volta dopo un episodio che lo ha coinvolto personalmente durante un convegno medico a Foligno.

Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive dell’ospedale San Martino, ha mostrato su Facebook un video in cui viene contestato da un soggetto, da lui ricondotto all’area di consenso del leader di Futuro Nazionale.

Lo sfogo dell’infettivologo

Nel lungo post Bassetti ha sostenuto che oggi chiunque possa erigersi a esperto grazie ai social. “Una volta lo scemo del paese stava al bar, pontificava su tutto e al massimo trovava qualcuno disposto ad ascoltarlo” ha scritto il medico.

“Oggi ha uno smartphone, una connessione internet, un profilo social o si siede tra il pubblico a un congresso medico”.

Bassetti ha proseguito poi mettendo in discussione le competenze di chi lo contesta. “Non ha mai aperto un paper, non distinguerebbe un trial clinico da una ricevuta del supermercato, ma parla di vaccini e medicina con la sicurezza di chi ha appena ricevuto la cattedra per investitura divina”.

L’avvento della piazza virtuale ha aumentato esponenzialmente la portata del fenomeno, secondo Bassetti. “La differenza è che una volta le ca**ate restavano al bancone del bar. Oggi hanno un algoritmo che le amplifica. Il vero problema” ha aggiunto “non è che tutti abbiano diritto di parlare. È che troppi hanno scambiato il diritto di parola per una laurea”.

“A chi segue Vannacci” ha concluso “dico: attenti perché dei sanitari che attaccate ogni giorno, prima o poi ne avrete bisogno”.

Bassetti contro Vannacci e Futuro Nazionale

Non è la prima frizione tra l’infettivologo e l’universo vannacciano. Pochi giorni prima, il 22 settembre, Bassetti era intervenuto a un evento a Roma organizzato dal Partito Liberaldemocratico per lanciare l’allarme sull’impreparazione dei sistemi sanitari davanti a una possibile nuova pandemia, richiamando un rapporto della Commissione Prime Nus-Lancet presentato all’Onu.

In quell’occasione aveva raccontato di essere stato sommerso da commenti ostili legati proprio al clima politico alimentato dal successo del generale. Un contesto in cui il medico si è più volte descritto come bersaglio di una crescente ostilità antiscientifica che, a suo dire, trova nel consenso a Futuro Nazionale un terreno fertile.