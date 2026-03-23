Matteo Bassetti contro Heather Parisi dopo le frasi sulla meningite: "Se fossero morti i suoi figli?"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Nuovo scontro tra Matteo Bassetti e Heather Parisi dopo un post della showgirl sul focolaio di meningite nel Regno Unito, in cui ha parlato di “professoroni” e “media mainstream” a cui interesserebbe “creare panico, promuovere la vaccinazione obbligatoria e introdurre il certificato digitale”. Dura la replica dell’infettivologo: “Se fossero morti i suoi figli parlerebbe in questo modo?”.

Il post di Heather Parisi sui casi di meningite nel Regno Unito

Heather Parisi ha dedicato un post su X al recente focolaio di meningite nel Regno Unito. La showgirl ha parlato di “dejà vu” per “l’allarmismo per la meningite degli ultimi giorni” e ha sottolineato l’aumento di mortalità per meningite in Usa e Europa “nonostante l’elevatissima copertura vaccinale”.

Heather Parisi ha scritto ancora: “I primi segnali di aumento dei casi risalgono chissà perché al 2022 (ma dai?)”. E poi: “Già nel 2024 diversi studi pubblicati su BMC e Jama riportavano la meningite come un effetto avverso da vaccino Covid. Lo dicono i dati, non io”.

ANSA

Secondo la showgirl, “professoroni e media mainstream non ne parleranno mai” perché a loro interesserebbe solo “creare panico, promuovere la vaccinazione obbligatoria, introdurre il certificato digitale”.

La chiosa finale del post di Heather Parisi: “Eccolo il déjà vu: lo stesso copione del 2020. Riscaldato, servito, impacchettato di nuovo”.

La replica di Matteo Bassetti a Heather Parisi

Matteo Bassetti, pur senza citarla, ha commentato le parole di Heather Parisi in un post su Facebook.

L’infettivologo ha scritto: “Una ex showgirl a cui piace fare la virologa piu che la ballerina, parla di allarmismo inutile per la meningite in UK sminuendo il ruolo dei vaccini. Sono morti due ragazzi nel fiore della loro vita. Se fossero stati suoi i figli morti per meningite – prevenibile con i vaccini – parlerebbe in questo modo?“.

In un video sul focolaio di meningite nel Regno Unito, Bassetti ha poi ribadito: “La vaccinazione per il meningococco di tipo B sta portando fuori anche l’Inghilterra da questo problema, quindi continuiamo a dire a chi in questi anni ha purtroppo detto cose non corrette sui vaccini, che i vaccini, dopo l’acqua potabile, sono la più grande invenzione fatta dagli uomini negli ultimi 100 anni”.

Il commento di Roberto Burioni

Anche Roberto Burioni ha scritto un post sulle parole di Heather Parisi, che anche in questo caso non è stata citata.

Il messaggio pubblicato dal virologo su X: “Cara collega, voglio rassicurarti. Nel caso della meningite tu e i tuoi amici novax potete tranquillamente non vaccinarvi ma sarete egualmente al sicuro. Manca l’organo bersaglio“.