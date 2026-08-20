Matteo Bassetti contro i No Vax dopo l'annuncio del vaccino contro il melanoma: "Quei trogloditi..."

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Matteo Bassetti si è scagliato nuovamente contro i No Vax dopo l’annuncio sul successo del vaccino contro il melonoma. L’infettivologo, in un post pubblicato sui social, ha definito i No Vax “trogloditi” e ha aggiunto: “Questi dati non gli faranno cambiare idea, peggio per loro”.

Il post di Bassetti contro i No Vax

Il post in cui Matteo Bassetti sferra un nuovo attacco ai No Vax è stato pubblicato nella serata di mercoledì 19 agosto.

Nel messaggio, l’infettivologo dà notizia del “successo del vaccino a mRNA contro il melanoma, emerso da uno studio randomizzato di Fase 3 definitivo”.

Questo dato, ha spiegato Matteo Bassetti, si aggiunge ai “segnali di efficacia dei vaccini personalizzati a mRNA basati su neoantigeni contro il tumore del pancreas, il tumore al seno triplo-negativo e il tumore del polmone”.

Poi è arrivato l’affondo: “Questi dati non faranno cambiare idea a quei trogloditi dei No Vax che continueranno a chiamarli sieri genici sperimentali. Peggio per loro!”.

Cosa si sa sul vaccino contro il melanoma

Merck e Moderna hanno annunciato i risultati incoraggianti di un farmaco sperimentale contro il melanoma, in grado di fornire un trattamento personalizzato in risposta al tumore specifico di ciascun paziente: in un ampio studio clinico, l’ “intismeran autogene“, che si basa sulla stessa tecnologia mRNA usata per i vaccini contro il Covid-19, ha impedito la ricomparsa del cancro.

I ricercatori stanno lavorando allo sviluppo di diversi trattamenti a base di mRNA contro il tumore, ma questa è la prima volta che un farmaco di questo tipo mostra risultati positivi in una sperimentazione di Fase 3.

Somministrato assieme al pembrolizumab, un farmaco immunoterapico, e all’attuale terapia standard, intismeran autogene ha impedito la ricomparsa del melanoma e la diffusione del cancro ad altri organi.

“La giornata di oggi segna una pietra miliare straordinaria per Moderna, per la scienza dell’mRNA e, soprattutto, per i pazienti affetti da tumore”, ha affermato l’amministratore delegato del gruppo Stephane Bancel in alcune dichiarazioni riportate da ANSA.

Boom in Borsa per Merck e Moderna

L’annuncio sul vaccino contro il melanoma ha avuto ripercussioni anche in Borsa: il titolo Moderna è arrivato a guadagnare in pochissimo tempo oltre il 160%, mentre quello Merck circa l’11%.