Matteo Bassetti contro il polpo crudo, rischi per la salute: l'allarme su Anisakis ed Escherichia coli
Mangiare polpo crudo espone al rischio di Anisakis ed Escherichia coli. Gli avvertimenti di Matteo Bassetti e come prevenire le infezioni
La moda di mangiare polpo crudo bagnato nell’acqua di mare allarma l’infettivologo Matteo Bassetti. I video virali sui social mostrano usanze rischiose per la salute. Consumare questo mollusco senza adeguati trattamenti espone infatti a due pericoli principali: il parassita Anisakis e l’infezione da Escherichia coli, batterio che può provocare gravi complicanze all’organismo umano
- Matteo Bassetti contro il polpo crudo: il video
- Quali sono i rischi legati a Escherichia coli
- Perché è importante l'abbattimento termico
Matteo Bassetti contro il polpo crudo: il video
Il rischio più noto e diffuso quando si consuma il polpo crudo è rappresentato dall’Anisakis, un parassita intestinale di tipo nematode che colonizza numerosi organismi acquatici e su cui lo stesso Bassetti ha fatto un video a riguardo su Facebook.
Quando l’uomo ingerisce prodotti ittici infestati dalle larve vive e non trattati termicamente, sviluppa la patologia nota come anisakidosi.
Le larve del parassita riescono a penetrare direttamente nelle mucose del tratto gastrointestinale, provocando sintomi molto dolorosi tra cui dolori addominali acuti, nausea, vomito continuo e diarrea.
Nei soggetti particolarmente sensibili o predisposti, l’infezione può inoltre innescare severe reazioni allergiche, fino ad arrivare nei casi più estremi allo shock anafilattico, una complicanza grave che può risultare persino letale per il paziente.
Quali sono i rischi legati a Escherichia coli
Oltre all’insidia rappresentata dai parassiti, il consumo di polpo bagnato direttamente nell’acqua marina comporta il rischio di contagiarsi con pericolosi patogeni batterici.
Il batterio Escherichia coli rappresenta uno dei principali indicatori di contaminazione fecale dell’acqua o di una gestione igienica scorretta durante le fasi di pesca e preparazione.
I ceppi più aggressivi di questo microrganismo possono scatenare violente gastroenteriti accompagnate da scariche diarroiche.
Inoltre, le tossine rilasciate da alcuni ceppi patogeni di Escherichia coli possono causare complicanze sistemiche di estrema gravità, tra cui la sindrome emolitico-uremica, una patologia severa in grado di condurre all’insufficienza renale acuta.
Perché è importante l’abbattimento termico
Per neutralizzare la presenza delle larve di Anisakis nei prodotti destinati a essere consumati crudi è obbligatorio eseguire un corretto abbattimento termico.
La normativa vigente impone ai ristoranti di sottoporre il pesce a un congelamento a -20 °C per una durata di almeno 24 ore.
Quando la preparazione avviene tra le mura domestiche, è invece necessario conservare il polpo nel freezer a -18 °C per un periodo minimo di 96 ore (pari a 4 giorni) prima del consumo.
È fondamentale ricordare che il congelamento elimina i parassiti ma non neutralizza le contaminazioni batteriche.
L’unico metodo del tutto efficace per eliminare batteri come l’Escherichia coli rimane una adeguata cottura del prodotto.