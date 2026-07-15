Matteo Bassetti contro il reintegro dei medici No Vax dopo l'emendamento FdI: "Uno sputo in faccia ai morti"

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

L’approvazione di un emendamento di FdI che consente la reiscrizione all’Albo per i medici No Vax radiati durante la pandemia scatena la bufera. L’infettivologo Matteo Bassetti attacca il partito e il Governo, definendo la norma “uno sputo in faccia ai morti di Covid e ai sanitari vaccinati”. Contrarietà assoluta è stata espressa anche dalla Fnomceo e dalle opposizioni unite, mentre FdI parla di “fine di una persecuzione”.

Emendamento FdI: via libera al reintegro dei medici No Vax

La battaglia sul Covid si riaccende alla Commissione Affari sociali di Montecitorio. A scatenare lo scontro è l’approvazione di un emendamento di Fratelli d’Italia, a prima firma Alice Buonguerrieri, inserito nella riforma delle professioni sanitarie.

La norma consente la reiscrizione all’Albo professionale per i medici e i sanitari che erano stati radiati a causa di comportamenti e posizioni contrarie alla scienza assunte durante la pandemia. Il provvedimento non prevede un ritorno automatico in corsia, ma apre una finestra di 60 giorni per presentare l’istanza.

Questa opzione sarà concessa esclusivamente a chi ha ancora un ricorso pendente davanti alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie (Cceps). Se la sanzione è invece scaturita da una condanna penale, la reiscrizione potrà essere richiesta solo dopo la riabilitazione.

“Uno sputo in faccia ai morti”: l’affondo di Matteo Bassetti

La misura ha provocato la reazione immediata e furiosa di Matteo Bassetti, direttore del Dipartimento Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova. In un video diffuso sui social, l’infettivologo ha definito la decisione della Commissione una vergogna inaccettabile, che cancella il sacrificio delle vittime e calpesta il lavoro della comunità scientifica.

Bassetti ha puntato direttamente il dito contro Giorgia Meloni: “Penso che sia uno sputo in faccia ai morti per il Covid, uno sputo in faccia a tutti i sanitari che si sono vaccinati, ma anche uno sputo in faccia a quei cittadini che hanno seguito i consigli dei medici. Siamo di fronte all’ennesima invasione di campo da parte della politica che, per lisciare il pelo a una parte dell’elettorato, decide di fare un’operazione del genere”.

“È arrivato il momento di chiedere se questo è un governo a favore o contro i vaccini. Il partito del presidente del consiglio prenda una posizione chiara, questo ondivaghismo non giova a nessuno”.

L’infettivologo ha definito la misura “una vergogna”, sottolineando come la radiazione sia storicamente l’extrema ratio per sanzionare chi decide consapevolmente di posizionarsi al di fuori delle evidenze scientifiche condivise, arrecando un potenziale danno alla salute pubblica e ai pazienti.

La rivolta degli Ordini medici

La protesta unisce la comunità medica e le forze parlamentari di minoranza. Filippo Anelli, presidente della Fnomceo, ha espresso profondo sconcerto parlando di una pericolosa delegittimazione del ruolo degli Ordini professionali.

Come Bassetti, Anelli ha ricordato che la radiazione è una sanzione estrema, necessaria per tutelare la salute dei cittadini, e che non può definirsi medico chi promuove teorie e cure del tutto antiscientifiche.

Sul fronte politico le opposizioni si sono compattate in una nota congiunta (Pd, M5S, Avs, Italia Viva, Azione e +Europa) per denunciare l’uso propagandistico della sanità per puri scopi elettorali.

Di contro, la deputata Buonguerrieri ha difeso l’emendamento rivendicando la volontà di porre fine a quella che ha definito “una persecuzione fuori tempo massimo” contro i sanitari. Il dibattito promette ora nuove scintille nel passaggio in Aula a Montecitorio.