Matteo Bassetti contro la riabilitazione dei medici no vax, la provocazione: "Pubblicate nomi dei disertori"

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

L’ipotesi della riabilitazione dei medici no vax attraverso un emendamento proposto da Fratelli d’Italia nel disegno di legge sulle professioni sanitarie, è stato commentato con una provocazione dal virologo Matteo Bassetti. “Pubblicate elenco dei medici novax per poter scegliere di non farsi curare da questi disertori della medicina”.

Reintegro medici no vax, la provocazione di Matteo Bassetti

Matteo Bassetti ha scelto i social per commentare la notizia del possibile reintegro dei medici no vax.

L’esperto ha lanciato una provocazione, pubblicare i nomi di coloro che sono stati radiati.

“Andrebbe pubblicato l’elenco dei medici novax radiati. Una parte della politica li sta santificando e vuole riabilitarli”, ha spiegato.

Poi ha spiegato il motivo della richiesta di un elenco: “La gente deve sapere chi sono, come si chiamano e dove lavorano per poter scegliere di non farsi curare da questi disertori della medicina”.

L’attacco al governo

In un successivo post pubblicato sui social, Matteo Bassetti ha commentato le ultime notizie relative al Covid.

“Le multe per chi non rispettava l’obbligo vaccinale sono state cancellate. Due medici noti per posizioni critiche sui vaccini sono stati nominati all’interno del Nitag (Gruppo tecnico consultivo nazionale sulle vaccinazioni) del ministero della Salute. Nomina poi revocata per le accese proteste della comunità scientifica italiana”, le sue parole.

Il virologo ha poi aggiunto che l’istituzione di una commissione parlamentare d’inchiesta Covid sta “di fatto delegittimando l’operato sanitario e scientifico, anziché limitarsi a un’analisi amministrativa dell’operato politico”.

Infine, ha ricordato l’emendamento che punta a cancellare la radiazione per i medici no vax.

Per Matteo Bassetti questa è “la prova che il governo italiano è prigioniero di una parte politica che ha fatto dell’ideologia antiscientifica e no vax il suo modus vivendi e operandi”.

Il virologo sostiene che sia “evidente che c’è una parte politica che non ama i sanitari e detesta confrontarsi con la scienza ufficiale. Probabilmente perché non ne possiede i mezzi e neppure le competenze”.

Una scelta vergognosa

Matteo Bassetti ha poi definito “vergognosa” la scelta di reintegrare i medici no vax.

Il divulgatore scientifico è convinto che sia “l’ennesimo tentativo maldestro di strizzare l’occhio alla minoranza no vax, terrapiattista e antiscienza in vista delle prossime elezioni. In realtà si tratta soltanto di alcune centinaia di medici che hanno disatteso il giuramento di Ippocrate, mettendo a rischio la salute di migliaia di italiani”.