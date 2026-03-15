Matteo Bassetti derubato a Milano, "Città piena di brutta gente e complimenti a chi la gestisce": duro sfogo

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Matteo Bassetti denuncia sui social di aver subito un furto a Milano. Chiama la città “capitale europea della sicurezza” e fa i complimenti a chi gestisce la sicurezza. L’infettivologo racconta che sono stati presi di mira gli oggetti che aveva all’interno dell’auto: due valigie con dentro dei vestiti e delle scarpe. L’auto non è stata scassinata fisicamente; Bassetti dice che potrebbe essere stato utilizzato un “telecomando”.

Matteo Bassetti derubato a Milano

L’infettivologo Matteo Bassetti, recatosi a Milano per una cena, ha denunciato di aver subito un furto. Questo si sarebbe verificato nella serata di venerdì 13 marzo, proprio quando il direttore della clinica malattie infettive dell’ospedale policlinico San Martino di Genova si è allontanato dalla vettura per cenare nel ristorante dello chef Andrea Aprea.

Recatosi al ristorante insieme alla moglie (che di recente è stata vittima della truffa della ballerina), aveva lasciato l’auto parcheggiata su Viale Majno, vicino a Porta Venezia.

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Spiega che solitamente lascia l’auto in un parcheggio custodito, ma che non avendone trovati nelle vicinanze ha deciso di parcheggiarla a bordo strada e sotto un lampione, quindi illuminata. Pensava, purtroppo sbagliando, che l’auto fosse parcheggiata in un posto sicuro.

La vettura scassinata con un telecomando

Conclusa la cena, intorno alle 23 di sera, Bassetti è tornato verso l’auto e ha scoperto il furto. La vettura risultava aperta e il bagagliaio saccheggiato.

Le porte dell’auto però non risultano scassinate in maniera fisica e quindi l’infettivologo ragiona sul fatto che possa essere stato utilizzato un “telecomando”. Una sorta di disturbatore di frequenze capace di sbloccare i meccanismi della portiera.

I ladri si sono così portati via le valigie di Matteo Bassetti e della moglie, con all’interno abiti e un paio di scarpe. Inoltre sarebbero stati rubati anche degli occhiali da vista.

Il messaggio contro Milano

Il messaggio di sfogo di Matteo Bassetti sui social non è tanto contro la città di Milano, ma contro chi la gestisce. Racconta di come negli ultimi 4-5 anni abbia notato un peggioramento.

Adesso, spiega, ha paura di come è diventata Milano. Ricorda di quando si staccava l’autoradio dalle auto per evitare che venisse rubata.

Quindi, aggiunge un “grazie” ironico alla città e a chi la gestisce, e dichiara Milano “capitale europea della sicurezza”.