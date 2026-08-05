Matteo Bassetti dopo la morte di Mattia Maestri, "Formaggio a latte crudo da vietare ai bimbi sotto i 10 anni"

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Dopo la morte di Mattia Maestri, 13 anni, in stato vegetativo dal 2017 per una SEU causata da un formaggio a latte crudo, l’infettivologo Matteo Bassetti rivolge un appello ai genitori e chiede regole chiare: etichette esplicite sui prodotti a latte crudo e divieto di darli ai bambini sotto i 10 anni, come già previsto in Francia. In Italia una proposta di legge simile resta ferma in Senato.

Caso Mattia Maestri, il commento di Matteo Bassetti

Il 13enne Mattia Maestri è morto dopo essere rimasto in stato vegetativo per nove anni. Aveva contratto la sindrome emolitico-uremica (SEU) da un formaggio a latte crudo, di quelli che si possono consumare in una malga, tipico edificio rustico delle aree alpine.

Il drammatico epilogo della sua vicenda ha spinto l’infettivologo Matteo Bassetti a lanciare un appello diretto a tutti i genitori attraverso i social network, chiedendo nel contempo regole più chiare sul consumo di prodotti caseari non pastorizzati da parte dei più piccoli.

I rischi del formaggio a latte crudo per i bambini

Nel suo intervento, Bassetti ha collegato esplicitamente la morte del giovane al tema della sicurezza alimentare pediatrica. “È morto Mattia Maestri, era rimasto per tanti anni attaccato alle macchine in rianimazione. Ci permette di fare luce sul consumo di formaggi a latte crudo e sul latte crudo in generale. Perché se possono non essere un problema nelle persone adulte, lo rappresentano nei bambini”.

L’infettivologo ha poi lanciato un vero e proprio invito alla prudenza. “Dobbiamo dire forte e chiaro: se si va a fare una passeggiata nelle malghe o se si trova un formaggio crudo e c’è un bambino è meglio evitare di darglielo”.

Bassetti cita altri modelli europei. “Altri Paesi hanno lavorato su questo tema. La Francia, per esempio, ha una legislazione su questo tema che sconsiglia il consumo sotto i 10 anni. Cerchiamo anche in Italia, so che alcuni politici ci stanno lavorando, di dare almeno delle indicazioni ai genitori”.

Infine, la richiesta più concreta, quella di un’etichettatura obbligatoria: “Dobbiamo scrivere chiaramente sui prodotti che sono a latte crudo e che sarebbero da evitare nei bambini sotto i 10 anni”.

La storia di Mattia

Il caso richiamato da Bassetti riguarda il bambino di quattro anni che, nel giugno 2017, aveva mangiato una porzione del formaggio “Due Laghi”, prodotto con latte crudo da un caseificio di Coredo, in Trentino.

Il prodotto risultò contaminato da un ceppo di Escherichia coli produttore di Shigatossina, capace di scatenare la SEU, patologia che colpisce reni, sangue e sistema nervoso. Da allora Mattia era rimasto in stato vegetativo permanente, fino alla morte annunciata dal padre Giovanni Battista lo scorso 2 agosto.

La vicenda, negli anni, aveva spinto la famiglia a una battaglia pubblica per la sicurezza alimentare, culminata anche con la presentazione in Senato di un libro dedicato ai rischi dei formaggi non pastorizzati.

In Italia un disegno di legge che prevede un’avvertenza esplicita sulle confezioni di formaggi a latte crudo per i bambini sotto i dieci anni giace da tempo in commissione al Senato, senza che l’esame sia ancora iniziato.