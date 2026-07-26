Matteo Bassetti e il malore subito per il caldo, il racconto dell'infettivologo: "Non riuscivo a fare niente"

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Matteo Bassetti ha raccontato di avere avuto un malore a causa del caldo. “Ho avuto una crisi ipotensiva, con pressione inferiore a 90 su 60 mmHg. Avevo giramenti di testa, mi sentivo veramente fiacco, molle, non riuscivo davvero a fare niente”, ha raccontato l’infettivologo sui suoi canali social. Bassetti, partendo dalla sua esperienza personale, ha poi dato consigli su come comportarsi per evitare le crisi ipotensive.

Matteo Bassetti e il malore subito per il caldo

Matteo Bassetti ha avuto una crisi ipotensiva nei giorni caratterizzati da temperature elevatissime.

Proprio il primario della Clinica di Malattie infettive dell’Irccs ospedale policlinico San Martino di Genova, ha spiegato sui suoi canali social il malore accusato per il caldo.

“Nei giorni scorsi ho avuto una crisi ipotensiva, con pressione inferiore a 90 su 60 mmHg. Avevo giramenti di testa, mi sentivo veramente fiacco, molle, non riuscivo davvero a fare niente”, ha detto l’infettivologo.

Crisi ipotensiva, a cosa è dovuta e quali sono i sintomi

Bassetti ha spiegato che un malore del genere è causato dalla “vasodilatazione periferica indotta dal caldo e dalla perdita di liquidi e sali minerali attraverso la sudorazione”.

“Riconoscere i segnali d’allarme e agire tempestivamente è fondamentale per evitare giramenti di testa, svenimenti e cadute traumatiche”, ha aggiunto.

Con il caldo, infatti, non è raro che avvengano simili episodi: l’infettivologo, che assume – ha detto – la pastiglia per la pressione, ha invitato a evitare il fai da te rivolgendosi invece al medico per eventuali aggiustamenti di dosaggio.

Crisi ipotensiva, come prevenirla

L’idratazione è la cosa fondamentale per prevenire il rischio di crisi ipotensive. Ecco, nello specifico, i consigli di Bassetti anche sui pasti:

“Bevi almeno 1,5-2 litri di acqua al giorno, anticipando lo stimolo della sete; pasti piccoli e frequenti: evita digestioni lunghe e pasti ricchi di carboidrati, che causano ipotensione post-prandiale; cibi ricchi di minerali: consuma molta frutta (banane, albicocche) e verdure fresche ricche di potassio e magnesio; rimedi naturali: assumi moderatamente della vera liquirizia o integratori salini naturali a base di magnesio e potassio”. Forse ti può interessare Matteo Bassetti contro la riabilitazione dei medici no vax, la provocazione: "Pubblicate nomi dei disertori" La provocazione di Matteo Bassetti dopo la notizia di un emendamento proposto da FdI per reintegrare i medici no vax

Bassetti inoltre ha consigliato di “non fare l’errore di prendere acqua e zucchero; no ad alcol e calore estremo: evita superalcolici (sono forti vasodilatatori), saune, bagni turchi e l’esposizione al sole nelle ore centrali (11-16)”.

Infine il medico ha spiegato l’importanza di fare “movimenti lenti“, passando “dalla posizione sdraiata a quella eretta per gradi, soffermandoti qualche istante seduto”.