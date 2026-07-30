Matteo Bassetti e il rischio di morte per chi lavora sotto il sole, cosa avviene durante un colpo di calore

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Le ondate di calore che sempre più spesso investiranno l’Italia rappresentato uno dei principali rischi per la salute pubblica e il pericolo di morte non è da sottovalutare. Matteo Bassetti mette in guardia sull’aumento della letalità registrato a causa delle temperature record di questa estate 2026, avvertendo delle conseguenze del caldo sia per le persone più fragili sia per i lavoratori che operano in condizioni proibitive.

Gli effetti delle ondate di calore

Nonostante le ordinanze regionali che vietano le attività nelle fasce orarie più calde e nelle giornate a rischio per i settori più esposti siano ormai la norma, non manca chi continua a essere costretto a lavorare sotto il solleone.

I pericoli per la salute dei lavoratori in queste condizioni sono però concreti e, come sottolineato da Matteo Bassetti, possono portare a conseguenze estreme: “Si può morire attraverso meccanismi diversi, può esserci o il colpo di calore, che è certamente un qualche cosa che con queste temperature può essere facile vedere – ha spiegato il primario del San Martino di Genova in collegamento con Agorà Estate – Ma ci sono anche danni indiretti importanti, potenziali, sulle malattie cardiovascolari, sulle malattie renali, quindi si aggravano situazioni di soprattutto grande fragilità”.

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I rischi di morte per i lavoratori

Nel suo intervento il professore ha però evidenziato come gli effetti dell’ondata di caldo non interessi soltanto chi lavora all’esterno, come nell’edilizia o nell’agricoltura, ma anche tutte le attività svolte dentro gli edifici.

“Pensate alle scuole, ma pensate agli ospedali, strutture che non sono dotate dell’area condizionata, che non sono dotate di una lavorazione dell’area. Quindi non c’è soltanto il problema di chi lavora all’esterno per quanto riguarda la salute, ma è un gravissimo problema anche per chi lavora all’interno – ha avvertito Bassetti – e questo naturalmente deve porre un problema serio alle istituzioni”.

I campanelli di allarme secondo Matteo Bassetti

Matteo Bassetti ha ricordato come l’impatto delle conseguenze delle ondate di caldo estremo sulle persone si stia già vedendo sulle strutture sanitarie, per l’aumento degli accessi al pronto soccorso, senza risparmiare critiche nei confronti delle istituzioni.

“Ecco, voglio dire, noi possiamo dare tutte le raccomandazioni che vogliamo, dopodiché purtroppo ci scontriamo con una parte della politica che ormai ha fatto del caldo una battaglia. Come lo ha fatto per i vaccini, come ne ha fatto per tante altre cose. Per cui anche su questo ormai c’è l’ideologia: quando un medico dice guardate che evitate di esporvi in alcune ore della giornata, c’è qualcun altro che dice ma no non è vero, non è poi così caldo, oppure ha sempre fatto caldo, oppure andate all’ombra”.

“Purtroppo c’è nel nostro Paese la capacità di dividersi tra Guelfi e Ghibellini anche sul tema del caldo e anche sul tema di come affrontarlo. Purtroppo questa è l’Italia, siamo fatti così, però il problema grave è che i riverbera sulla parte più fragile della nostra società, che sono i bambini, che sono gli anziani, per cui comportamenti inadeguati che si vedono tutti i giorni finiscono poi di fare dei grandi danni dal punto di vista proprio della salute”.

Nel suo intervento ad Agorà Estate, Bassetti ha infine portato la sua esperienza per dare alcuni consigli: “Una settimana fa in Sardegna c’erano 40 gradi e ho avuto un calo ipotensivo importante – ha detto rivolgendosi a chi come lui prende la pastiglia per la pressione – Se prendiamo la pastiglia bisogna evitare di andare in ipotensione, perché il caldo provoca una grave vasodilatazione”.

“L’altra cosa molto importante è che quando manca l’acqua al nostro sistema non ce ne accorgiamo – ha raccomandato infine il professore – quindi il bere deve essere un qualcosa di continuativo e non dobbiamo bere se abbiamo sete, dobbiamo bere piccole quantità“.