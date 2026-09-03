Matteo Bassetti e la previsione sull'influenza in arrivo con "tanti ricoveri", appello sui vaccini

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Matteo Bassetti ha lanciato una previsione sull’influenza in arrivo in Italia, che potrebbe essere più aggressiva. L’analisi dell’esperto è basata sui dati relativi all’Australia, continente che ha appena attraversato l’inverno: “Ci sono stati meno casi rispetto all’anno precedente, ma molto più aggressivi. Dobbiamo aspettarci tanti ricoveri in ospedale”.

I dati sull’influenza in Australia

Matteo Bassetti ha dedicato all’influenza in arrivo in Italia un post pubblicato mercoledì 2 settembre.

Nel suo messaggio si legge: “L’influenza quest’anno potrebbe sorprenderci. E l’Australia ci sta dando un segnale importante”.

L’infettivologo ha spiegato che in Australia, dove è appena trascorso l’inverno, i casi di influenza nel 2026 sono stati, in diverse aree, inferiori rispetto allo scorso anno. Ciò, però, ha aggiunto Bassetti, “non significa automaticamente una stagione tranquilla” perché “le forme gravi e ricoveri sono in aumento rispetto all’anno scorso”.

L’esperto ha ricordato: “L’influenza continua a causare ricoveri e forme severe, soprattutto nelle persone più fragili: anziani, bambini piccoli, donne in gravidanza e persone con patologie croniche”.

In video, Bassetti ha ribadito: “In Australia ci sono stati meno casi rispetto all’annata precedente, ma molto più aggressivi, con più ricoveri in ospedale e casi impegnativi, più problematiche respiratorie e più complicazioni, soprattutto nelle persone più fragili”.

Influenza in Italia: la previsione di Bassetti

Bassetti ha chiarito che “non possiamo sapere oggi quanto sarà intensa la prossima stagione influenzale in Italia, ma possiamo prepararci”.

Secondo l’infettivologo, dobbiamo aspettarci “una stagione nuovamente intensa con tanti ricoveri in ospedale, con la circolazione di due ceppi, H3N2 e H1N1″.

L’infettivologo ha aggiunto: “Bisogna che ci si organizzi da subito, soprattutto per proteggere le persone più fragili, quindi anziani, bambini e immunodepressi”.

La proposta di Matteo Bassetti sul vaccino contro l’influenza

Matteo Bassetti ha ribadito la sua proposta per contrastare l’influenza: “Io rimango dell’idea che tutte le regioni italiane dovrebbero proporre gratuitamente la vaccinazione anti-influenzale a tutti, da 0 a 100 anni, poi chi la vuole fare la fa”.

Secondo l’infettivologo, questo “è un modo per proteggersi e anche per mettere più in sicurezza i nostri ospedali”.

Nel suo post, l’esperto ha lanciato un ultimo appello: “Non aspettiamo che arrivi l’influenza. Prepariamoci prima. Parlatene con il vostro medico o farmacista e valutate la vaccinazione antinfluenzale, soprattutto se rientrate nelle categorie per cui è raccomandata. Prevenire un ricovero è molto meglio che curarlo”.