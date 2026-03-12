Matteo Bassetti e lo studio sul calice di vino nella dieta mediterranea, "uno al giorno riduce rischi infarto"

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Un calice di vino al giorno riduce i rischi di infarto. Così Matteo Bassetti, direttore del reparto di Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova, torna sulla querelle sul consumo di vino e alcolici: fa bene o fa male? C’è una differenza sostanziale tra uso e abuso? L’alcol è considerato un agente cancerogeno, ma, spiega l’immunologo, nel vino ci sono anche sostanze che “in qualche modo fanno bene”, come indica anche una recente ricerca sulla dieta mediterranea.

Matteo Bassetti e lo studio sulla dieta mediterranea

“Ci sono voluti gli spagnoli per dimostrare che la dieta mediterranea ha un impatto significativo sugli infarti“.

Così in un video su Facebook l’immunologo Matteo Bassetti parla di una recente ricerca spagnola che evidenzia i benefici per la saluta della dieta mediterranea. E del consumo moderato di vino, che ne è parte integrante.

“Fondamentalmente – spiega Bassetti – riduce il rischio di ictus e di problemi emorragici. E all’interno della dieta mediterranea c’è anche un bicchiere, un calice di vino al giorno“.

Un calice di vino al giorno “riduce il rischio di infarto”

“Credo che questo studio – continua Bassetti – serva per capire che la moderazione è un messaggio, che il vino è parte integrante dell’alimentazione mediterranea”.

Come è noto, il vino e gli alcolici in generale possono provocare tumori a causa della presenza dell’etanolo.

Ma, spiega Bassetti, nel vino, e quello rosso in particolare, “ci sono anche delle sostanze che invece in qualche modo fanno bene“.

“Quindi dopo aver detto che il vino riduce il volume del cervello, dopo aver detto che in qualche modo il vino è il male assoluto, credo che questo studio in parte lo riabiliti“.

“Ovviamente stiamo parlando di un consumo moderato”, sottolinea Bassetti, al massimo un bicchiere di vino al giorno.

L’alcol, un agente cancerogeno

Oltre agli effetti negativi sul funzionamento del cervello e alla possibilità di creare dipendenza, l’alcol è considerato un agente cancerogeno di tipo 1, secondo la classificazione dell’Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (IARC).

Rientra cioè tra le sostanze per cui esistono sufficienti prove scientifiche della loro capacità di causare tumori.

Come si legge sul sito dell’Istituto superiore di Sanità, il consumo di alcolici può aumentare il rischio di sviluppare almeno sette tipi di cancro, come quelli della cavità orale, faringe, laringe, esofago, colon-retto, fegato e mammella nella donna.

Gli studi scientifici evidenziano che maggiore è la quantità di alcol consumata, maggiore è il rischio di sviluppare tumori maligni, anche se finora non è stata individuata una soglia oltre la quale gli effetti cancerogeni dell’alcol iniziano a manifestarsi.

Studi recenti, spiega l’Iss, indicano che il rischio di cancro aumenta anche con un consumo leggero o moderato di alcol.