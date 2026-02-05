Matteo Bassetti elogia l'acqua frizzante e spiega i 7 benefici per cui berla, dal metabolismo alla digestione

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Chi ha sempre guardato con sospetto l’acqua frizzante potrebbe dover cambiare idea e rivedere le proprie convinzioni. Secondo l’infettivologo Matteo Bassetti, che cita un recente studio giapponese, le bollicine potrebbero aiutare a dimagrire. Pur invitando alla cautela, “non stiamo parlando di una bacchetta magica”, l’esperto spiega che bere acqua frizzante può avere diversi benefici, dal metabolismo alla digestione.

L’acqua frizzante può aiutare a dimagrire?

Naturale o frizzante? Oltre al gusto personale, la scelta dell’acqua da bere divide da sempre milioni di italiani. Anche sul piano della salute.

Tra tanti è diffusa la convinzione che le bollicine possano causare gonfiori e far ingrassare. Un recente studio giapponese, pubblicato sul British Medical Journal Nutrition, ribalta invece questa prospettiva, suggerendo che l’acqua frizzante potrebbe aiutare a dimagrire.

Come spiega sul Corriere della Sera Matteo Bassetti, direttore della Clinica Malattie Infettive del Policlinico San Martino di Genova, la ricerca ha ipotizzato una correlazione tra l’anidride carbonica contenuta nell’acqua frizzante e il miglioramento del metabolismo del glucosio.

Perché può aiutare nella gestione del peso

Partendo dallo studio giapponese, Bassetta spiega che ci sono diversi buoni motivi per bere l’acqua frizzante, a partire dall’aiuto nella gestione del peso.

La ricerca ha evidenziato che l’anidride carbonica potrebbe aiuta a migliorare il metabolismo del glucosio, rendendo il corpo più efficiente nel gestire gli zuccheri.

“Parliamo comunque di variazioni modeste, non di risultati clinicamente rivoluzionari”, chiarisce Bassetti.

Più concreto invece è l’effetto sulla sazietà: “Le bollicine distendono lo stomaco e aumentano la sensazione di pienezza. Se bevo acqua frizzante prima di un pasto, potrei sentirmi sazio prima e mangiare meno”.

Ovviamente, non bisogna aspettarsi miracoli. “Non stiamo parlando di una bacchetta magica”, avverte l’esperto. L’acqua frizzante non fa dimagrire da sola, ma può essere “un piccolo supporto dentro uno stile di vita sano”.

Sempre in tema di gestione del peso, l’acqua frizzante può allontanare dal consumo delle bibite, fonte di calorie e zuccheri: “Tra una soda piena di zucchero e un’acqua frizzante non c’è partita”.

Matteo Bassetti spiega i benefici dell’acqua frizzante

Ci sono poi altri benefici nel bere l’acqua frizzante. Le bollicine possono “favorire la motilità intestinale”, migliorando la digestione.

E possono favorire l’idratazione: “Se le bollicine mi fanno bere di più – spiega Bassetti – ben vengano. L’importante è idratarsi adeguatamente”.

Questi benefici non valgono però per tutti: “Chi soffre di reflusso, ulcere o colon irritabile – avverte l’esperto – deve fare attenzione. In questi casi l’acqua frizzante può peggiorare i sintomi”.

Infine, un consiglio volto alla sostenibilità: bere l’acqua del rubinetto usando un gasatore domestico: “Si risparmia, si riduce la plastica, si fa una scelta più green”.