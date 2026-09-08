Matteo Bassetti indica lo studio sul tonno, "96% infestato da parassiti": i consigli per eliminare le larve

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Uno studio della Federal University of Santa Catarina, in Brasile, ha analizzato esemplari di tonnetto striato, la specie più utilizzata per il sushi, scoprendo che il 96% degli esemplari era affetto da parassiti. Il medico Matteo Bassetti ha segnalato lo studio e ha dato alcuni consigli su come eliminare i parassiti prima di mangiare il tonno.

Lo studio che ha trovato parassiti nei tonni

Con un posto su Facebook, il Direttore della Clinica Malattie Infettive presso l’Ospedale Policlinico San Martino di Genova Matteo Bassetti ha segnalato uno studio recente della Federal University of Santa Catarina, in Brasile.

Nell’articolo, pubblicato quest’anno e tratto dalla ricerca, si segnala che il 96% dei tonnetti striati analizzati nella zona sono affetti da parassiti, in particolare dall’Anisakis e dalla Trypanorhyncha.

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“Il problema riguarda soprattutto l’Anisakis: se il pesce viene consumato crudo o poco cotto, le larve possono causare nell’uomo anisakiasi, con sintomi come dolore addominale, nausea e vomito” scrive Bassetti.

Come si eliminano i parassiti

Bassetti ha quindi dato alcuni consigli su come si eliminano questi parassiti. I metodi principali sono la cottura ad almeno 63 gradi, che elimina le larve, e l’abbattimento rapido, che le disattiva.

Il medico ha poi spiegato:

La presenza di parassiti nei pesci selvatici non è di per sé una novità. Ciò che colpisce in questo studio è l’elevata frequenza riscontrata nei campioni analizzati, sottolineando l’importanza di eviscerazione tempestiva, corretta refrigerazione e rigorosi controlli igienico-sanitari. Morale: niente panico, ma attenzione alla preparazione. Il pesce crudo non è automaticamente sicuro solo perché è fresco.

Che pesce è il tonnetto striato

Katsuwonus pelamis, anche detto comunemente tonnetto striato, il tonno analizzato dallo studio citato da Bassetti, non è il tonno più comune in Italia. Nel nostro Paese si mangia soprattutto tonno pinna gialla o tonno rosso, più diffusi nel Mediterraneo.

Il tonnetto striato è però utilizzato anche in Italia, soprattutto nelle scatolette più economiche, in cui però è stato completamente cotto prima di essere confezionato.

C’è un’occasione in cui si può mangiare il tonnetto striato crudo: il sushi. Questo tonno è infatti quello che viene tipicamente utilizzato nella cucina giapponese.

Anche in questo caso, però, dovrebbe essere sicuro. I ristoranti hanno sempre l’obbligo di abbattere il pesce che viene servito crudo.