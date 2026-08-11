Matteo Bassetti lancia l'allarme sui polpi crudi, cittadini non ci stanno e replicano all'infettivologo

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Matteo Bassetti lancia l’allarme sugli effetti che può provocare l’assunzione di polpi crudi e mette sul piede di guerra i cittadini di Bari che hanno proprio questa come tradizione. In diversi video l’infettivologo ha sollevato questa problematicità e spiegato quanto possa essere pericoloso consumarli in quel modo.

Matteo Bassetti e l’allarme sui polpi crudi

Commentando alcuni trend virali in cui si vedono delle persone mangiare i polpi crudi, spesso estratti direttamente dal mare, Matteo Bassetti ha segnalato quanto tutto ciò sia pericoloso. L’assunzione del cefalopode crudo comporta il rischio di prendere l’Anisakis, un parassita che può essere presente nel pesce crudo e che può portare anche alla morte, o intossicazioni batteriche.

Il noto medico ha bollato queste pratiche come “esibizionismo alimentare” e ribadito come il polpo crudo non vada mangiato, soprattutto vivo, per non incappare in pericolosi rischi batteriologici, parassitari e altre infezioni. Quindi, in alcuni reel condivisi sul suo profilo Facebook, ha fatto presente come “quelli che mangiano il polpo crudo e lo mostrano sui social poi sono i primi che corrono in ospedale a farsi curare da quelli come me”, chiudendo il suo intervento con un appello ad ascoltare di più i medici e meno “l’imbecillità e l’ignoranza delle tradizioni”.

Cosa può comportare questa tradizione

Parlando al Corriere della Sera, l’infettivologo Matteo Bassetti ha ribadito la sua posizione e si è detto “contento” di aver sollevato questo “vespaio” in quanto ciò conferma il suo fare “divulgazione scientifica”.

“Prendere un polpo vicino allo scoglio, magari non lontano da un depuratore, e mangiarlo, non va assolutamente bene, non è sicuro. Nel 2026 non può esserci questa pratica. Non possiamo avere lo smarthphone e comportarci da cavernicoli, l’evoluzione non è solo tecnologica, ma riguarda anche lo stare in salute. Ci sono rischi batteriologici: salmonella, Shigella, epatite A, escherichia coli per l’acqua d mare, oltre a vari microorganismi orofecali. E rischi parassitari come l’Anisakis”, accusa.

Infine, il medico genovese tende una mano agli amanti della tradizione. “La tradizione si può seguire, ma con delle accortezze: abbattendo il polpo in freezer per 24 ore a una temperatura di – 20 gradi oppure, per quattro giorni, a -18. E, se ami i frutti di mare crudi, ti vaccini conto l’epatite”, chiosa.

La replica dei baresi

Le sue parole infatti avevano scatenato un feroce dibattito e indispettito soprattutto i baresi che, da sempre, hanno la tradizione di consumare il polpo crudo.

Proprio dagli abitanti del capoluogo pugliese erano arrivate critiche nei confronti di Matteo Bassetti che era stato anche canzonato per il suo intervento. “Secondo la sua teoria allora Bari sarebbe stata rasa al suolo, sono secoli che mangiano crudo appena pescato”, riporta Ansa. Oppure: “A Bari il crudo di mare ce lo mettono nel biberon quando nasciamo”, “Lo mangiamo da sempre, non fa male”. Infine, un altro barese aveva commentato: “”A noi non fa male perché abbiamo gli anticorpi. Non ci può fare niente”.

Sull’argomento, sempre nella già citata intervista, il medico si è espresso così: “Quando verrò a Bari mi tireranno i pomodori. Ma questi consigli servono per tutelare quelli che per primi verranno al pronto soccorso per un’epatite A, che richiede un ricovero (a spese dei contribuenti) di due settimane, proprio come quelli che non si vaccinavano contro il Covid, e poi al primo colpo di tosse o linea di febbre correvano da noi. I negazionisti sono tutti uguali”.