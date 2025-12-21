Matteo Bassetti lancia l'allarme sull'influenza K, "una delle peggiori e per Natale sarà bomba in casa"

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

In vista del Natale conviene vaccinarsi contro l’influenza. Il virologo Matteo Bassetti si unisce al coro di medici che invitano alla vaccinazione e mette in guardia, in particolare, contro la variante K, ma non solo: “Dell’influenza predomina H3N2, ma c’è anche H1N1 quindi due virus dell’influenza A, che stanno mettendo a letto moltissimi italiani”, ha detto Bassetti.

Matteo Bassetti sull’influenza: un flu-nami

“Gli inglesi l’hanno chiamato flu-nami da flu, che vuol dire influenza, perché praticamente quasi tutti i Paesi del mondo sono interessati da questa ondata epidemica”, ha specificato il virologo in un video per RaiNews.

Di fronte a quella che definisce “una delle peggiori ondate influenzali degli ultimi anni”, Matteo Bassetti specifica che la dinamica di diffusione è stata netta: “Prima sono stati colpiti i bambini“, nelle scuole e negli asili, poi il virus è entrato nelle case, infettando genitori, nonni, amici e parenti, con un contagio che oggi sta progressivamente interessando la popolazione adulta.

ANSA

Matteo Bassetti, Direttore della Clinica Malattie infettive dell’IRCCS Ospedale Policlinico San Martino di Genova

Influenza, i bambini rischiano di contagiare i nonni

Il quadro attuale di diffusione della variante K, spiega, è di una curva ancora in crescita. E le festività natalizie rappresentano un ulteriore fattore di rischio: con bambini e ragazzi a casa e con pranzi e cenoni che riuniscono famiglie e generazioni diverse (con anziani potenzialmente fragili), “Natale rischia di diventare il momento migliore per la diffusione del virus”.

Da qui l’immagine forte, già evocata dal virologo qualche giorno prima in un’altra intervista: il rischio è quello di di “mettere una bomba nelle case”.

La previsione è di un ulteriore aumento dei casi nella settimana successiva al Natale e di un picco atteso tra la prima e la seconda settimana di gennaio.

Il numero complessivo degli italiani colpiti potrebbe essere enorme: “Rischiamo di raggiungere 20 milioni di casi“, afferma Bassetti, cioè un italiano su tre potenzialmente coinvolto nel corso della stagione influenzale. La variante K è stata capace di contagiare 800 mila italiani in pochi giorni.

Matteo Bassetti invita a vaccinarsi

Di fronte a questa situazione, il messaggio dell’infettivologo è netto: “L’unico strumento rimane ancora oggi la vaccinazione”. L’appello finale: “Fatevi questo regalo di Natale, vaccinandovi”.