Matteo Bassetti "minacciato come Ranucci", il tweet del medico: "Capirà quando qualche bomba scoppierà"

Matteo Bassetti, infettivologo e direttore della Clinica di Malattie Infettive del Policlinico San Martino di Genova, ha denunciato un nuovo episodio d’odio nei suoi confronti. Il medico ha pubblicato su X (ex Twitter) lo screenshot di un messaggio minatorio ricevuto da un utente, che lo accusa di essere “un coniglio di regime schiavo di Big Pharma” e lo avverte: “Quando qualche bomba comincerà a scoppiare (non a vuoto come a casa Ranucci) capirà molte cose”.

Matteo Bassetti “minacciato come Ranucci”

Il riferimento è all’attentato subito nei giorni scorsi da Sigfrido Ranucci, conduttore di Report, la cui auto era stata distrutta da una bomba esplosa davanti alla sua abitazione.

Bassetti ha definito l’episodio “una conferma del clima d’odio alimentato dai no vax italiani”, accusando apertamente “politici, giornalisti e influencer” di essere i “cattivi maestri” che avrebbero manipolato menti fragili e fomentato la violenza.

“Vengo minacciato come Ranucci” ha scritto Bassetti su X il 22 ottobre.

Il caso deepfake

Le parole di Bassetti hanno rapidamente fatto il giro dei social, suscitando solidarietà da parte di molti utenti ma anche nuove polemiche nei confronti del linguaggio violento che continua a diffondersi in rete.

Non è la prima volta che Bassetti diventa bersaglio di minacce.

Già durante la pandemia era stato oggetto di insulti, intimidazioni e aggressioni verbali per le sue posizioni favorevoli alla vaccinazione e al rispetto delle misure sanitarie.

Negli ultimi mesi, inoltre, l’infettivologo è stato vittima di campagne di disinformazione alimentate da contenuti falsi generati con intelligenza artificiale, come un video deepfake che ne simulava la morte in un finto servizio del Tg1.

L’appello alle istituzioni

In un suo post del 22 ottobre, Bassetti aveva ribadito di temere “un brutto periodo per la libertà e la democrazia”, ricordando come l’intimidazione a Sigfrido Ranucci avesse già rappresentato un grave campanello d’allarme.

“Ieri erano i giornalisti, oggi i sanitari. Questo Paese deve capire che il disaccordo non si esprime con la violenza, le bombe e le minacce, nemmeno ai familiari”, aveva scritto il medico.

L’appello finale era un invito diretto alle istituzioni: “Serve una risposta immediata. L’odio online non può continuare a trasformarsi in minacce reali”.