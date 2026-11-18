Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Continua lo scontro a distanza tra Matteo Bassetti e Federica Pellegrini dopo la diffida inviata dai legali dell’ex nuotatrice all’infettivologo per le sue critiche sul video in cui raccontava di aver gareggiato con 40 di febbre. Con un nuovo intervento pubblicato sui social, il medico genovese rivendica il proprio diritto di divulgazione scientifica e invita la campionessa a chiedere scusa.

Le parole di Matteo Bassetti contro Federica Pellegrini

Non si placa la polemica tra Matteo Bassetti e Federica Pellegrini dopo la diffida legale inviata dallo studio Munari & Partners all’infettivologo genovese.

Attraverso un video pubblicato sui propri profili social, il direttore della Clinica di Malattie infettive del San Martino di Genova è tornato a difendere il proprio operato respingendo l’accusa di aver agito per cercare visibilità: “Non ne ho bisogno perché questo mese sono quasi 80 milioni le visualizzazioni che ho, non certo grazie a questa vicenda”.

Rivendicando la propria libertà di divulgatore medico-scientifico, Bassetti ha invitato direttamente la campionessa olimpica a fare un passo indietro: “Qualche volta, e lo dico alla Pellegrini, si può anche dire ‘ho detto una inesattezza e quindi magari chiedo scusa’, o dico ‘ha ragione qualcuno che ha passato la sua vita a studiare per poter dire a qualcuno che con 40 di febbre a fare lo sport non ci si va’”.

La precisazione sulla diffida

Accompagnando il filmato con un messaggio scritto su Facebook, Matteo Bassetti ha ribadito il concetto invitando all’umiltà intellettuale senza rinunciare a una nota tecnica sulla vicenda giudiziaria: “Chiedere scusa non è un segno di debolezza, ma di intelligenza: ci vuole umiltà per riconoscere un errore, coraggio per ammetterlo e grande maturità per mettere da parte l’orgoglio”.

Il medico ha poi precisato in calce al testo di aver ricevuto una diffida e non una denuncia formale come aveva erroneamente affermato a voce.

Già nelle ore precedenti l’infettivologo aveva reso pubblica la replica dei suoi avvocati Massimo Boggio, Paolo Canepa e Cesare Bruzzone, respingendo la richiesta di rimuovere i contenuti entro quarantotto ore e negando qualsiasi intento offensivo o manipolatorio nei confronti dell’atleta.

Le origini dello scontro

La vicenda era iniziata a metà ottobre quando Federica Pellegrini aveva pubblicato un video registrato a Livigno rivolto ai giovani allievi della Fede Academy per parlare di determinazione agonistica, ricordando di aver gareggiato anche con 40 di febbre.

Bassetti aveva criticato l’esempio definendolo pericoloso per la salute dei ragazzi e aveva poi rincarato la dose ospite di San Marino RTV, accostando quelle dichiarazioni allo sfogo pubblicato mesi prima dal marito dell’ex nuotatrice, Matteo Giunta, contro i genitori che mandano i figli malati all’asilo e parlando di “due pesi e due misure”.

Proprio questo parallelo aveva spinto i legali della campionessa a inviare la diffida del 10 novembre, contestando un travisamento strumentale di un semplice racconto autobiografico.