Matteo Bassetti sull'influenza attacca gli italiani, "se ne fregano": lo sfogo sugli ospedali superaffollati
Di fronte al boom di casi di influenza in Italia, Matteo Bassetti accusa gli italiani di "fregarsene" della prevenzione
Superano gli 800 mila gli italiani vittima dell’influenza stagionale in soli 7 giorni, nella sua più potente variante K. Il boom di casi, che dovrebbe raggiungere il suo picco al termine delle vacanze natalizie, causa code in pronto soccorso e studi medici sovraffollati. Di fronte a tale situazione, è dura la reazione dell’infettivologo Matteo Bassetti, che sui social si sfoga contro i cittadini che se ne infischiano della prevenzione.
Lo sfogo di Matteo Bassetti
Per descrivere l’approccio degli italiani alla prevedibile influenza stagionale, Matteo Bassetti cita la favola della cicala e della formica.
Il direttore del reparto di Malattie infettive dell’ospedale policlinico San Martino di Genova lamenta “ospedali, pronto soccorso e studi medici superaffollati e intasati da pazienti”.
Vaccino antinfluenzale
Bassetti si sfoga su Facebook scrivendo che: “Gli italiani (tranne qualche eccezione) amano fare le cicale, fregandosene della prevenzione, dell’uso della mascherina e delle vaccinazioni raccomandate e ridendo di chi invece lo fa scrupolosamente”.
Se l’influenza è così diffusa, sottolinea il dottore, è colpa di “una politica della prevenzione che non funziona come dovrebbe, né a livello nazionale né a livello locale”.
Boom di influenza in Italia
Nella settimana dal 22 al 28 dicembre 2025, sono stati circa 820mila i nuovi casi di influenza in Italia.
Con un’incidenza pari a 14,5 casi ogni 1.000 assistiti e un totale di 6,7 milioni di malati dall’inizio del periodo di sorveglianza.
I più colpiti sono i bambini, la fascia di età 0-4 anni registra un’incidenza di 39 casi per 1.000 assistiti.
E i casi, stimano gli esperti, sono destinati ad aumentare dopo la riapertura delle scuole, raggiungendo il picco.
I rischi della variante K
Il virus influenzale attualmente più diffuso in Italia è il ceppo mutata H3N2, comunemente noto come influenza K.
Tra i sintomi più comuni vi sono febbre alta, spossatezza, dolori muscolari e articolari e, in alcuni casi, disturbi gastrointestinali come vomito e diarrea.
Nei casi più gravi, aveva spiegato lo stesso Bassetti, “il virus può arrivare nei polmoni e causare una polmonite interstiziale grave”.
In caso di tosse persistente, dolori toracici forti e difficoltà respiratorie, gli esperti consigliano di recarsi in pronto soccorso.
Il vaccino antinfluenzale protegge dalle conseguenze più gravi dell’influenza e andrebbe accompagnato da una corretta prevenzione.
Consigliabile lavarsi frequentemente le mani, starnutire in un fazzoletto, restare in casa in presenza di sintomi ed evitare il contatto con persone malate.