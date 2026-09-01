Matteo Berrettini vittima di minacce da parte di scommettitori, "perdi o la famiglia di tuo fratello morirà"

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Qualcuno avrebbe minacciato il fratello di Matteo Berrettini per ragioni legate alle scommesse. Lo ha raccontato lo stesso campione. Il contesto è quello del Roland Garros: suo fratello Jacopo, a un certo punto, sarebbe stato raggiunto da un messaggio minatorio: “Matteo è scarso, se non gli dici di perdere uccideremo la tua famiglia“. L’episodio è stato prontamente segnalato all’ATP (Association of Tennis Professionals) e denunciato alle autorità. “Dobbiamo proteggere i giocatori e fare tutto il possibile per creare un ambiente sicuro per tutti”, ha detto durante una conferenza stampa Matteo Berrettini.

Le minacce a Matteo Berrettini

Come ricostruisce Ansa, Matteo Berrettini ha raccontato che suo fratello sarebbe stato raggiunto da minacce da un presunto scommettitore.

Il campione di tennis lo ha svelato nel rispondere a una domanda dei cronisti durante una conferenza stampa tenuta dopo la vittoria contro lo svizzero Stan Wawrinka.

ANSA

Un giornalista americano gli ha chiesto un parere sulla prossima partnership siglata da USTA e Us Open con Kalshi, piattaforma di mercato predittivo con sede a New York. L’intento dell’accordo è quello di creare un maggiore coinvolgimento per i fan, ma gli effetti collaterali si sarebbero subito fatti sentire.

Berrettini ha definito quello delle scommesse “un tema complesso” e ha raccontato che “mio fratello, al Roland Garros, ha ricevuto messaggi sul telefono con minacce alla mia famiglia. Ho vinto una partita e gli hanno mandato dei messaggi il cui senso era: ‘Matteo è scarso, se non gli dici di perdere, uccideremo la tua famiglia'”.

La denuncia

Nel corso del suo intervento Matteo Berrettini ha ricordato che in alcune occasioni, durante una gara, si sarebbe ritrovato circondato da persone “che disturbavano la partita, facendo cose che non ritengo legate al tennis”.

Dopo quella minaccia, Berrettini ha subito segnalato l’episodio all’ATP e ha presentato una regolare denuncia.

L’esempio delle colleghe tenniste e dei giovani

Nel concludere il suo intervento, Matteo Berrettini ha osservato: “Noi abbiamo trent’anni, siamo adulti, ma penso alle ragazze e ai più giovani che ricevono questo tipo di messaggi, può essere spaventoso“.

Quindi l’appello: “Dovremmo creare una struttura più forte, un comitato per proteggere i giocatori”.