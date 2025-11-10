Matteo Bettanti grave dopo l'incidente a Vigevano, Ferrari contro un negozio: con lui Alberto Righini
Grave incidente per il cestista Matteo Bettanti: la Ferrari su cui viaggiava si è schiantata contro un negozio. A bordo anche l’imprenditore Alberto Righini
Gravissimo incidente per Matteo Bettanti, giocatore di basket che ha militato in serie B con l’Elachem Vigevano. Lo sportivo viaggiava su una Ferrari che, nella serata del 9 novembre, si è schiantata contro il muro di un negozio. Sull’auto con lui c’era anche l’imprenditore ed ex presidente di Ance Pavia Alberto Righini.
La dinamica dell’incidente avvenuto a Vigevano
L’incidente che ha coinvolto il cestista 21enne Matteo Bettanti si è verificato a Vigevano, in provincia di Pavia, nella serata di domenica 9 novembre.
Intorno alle 20, mentre viaggiava su una Ferrari (che, secondo Il Corriere, è intestata ad una società), lo sportivo 21enne si trovava su un rettilineo in corso Genova quando, per motivi ancora da accertare, avrebbe perso il controllo del mezzo.
Il sinistro si è verificato in corso Genova a Vigevano
La Ferrari si è poi schiantata contro il muro di un negozio di fiori.
A causa della violenza dell’impatto, per liberare il 21enne e l’imprenditore Alberto Righini, che si trovava con lui sull’auto, è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco.
Come sta Matteo Bettanti
Sul luogo dell’incidente di Vigevano sono intervenuti anche i Carabinieri, delle ambulanze e un’auto medica. Le Forze dell’Ordine stanno lavorando per chiarire l’esatta dinamica del sinistro.
Come riporta un comunicato della Nuova Pallacanestro Vigevano 1955, Matteo Bettanti è stato soccorso e intubato. Successivamente, il giocatore di basket è stato trasportato in codice rosso presso l’ospedale Niguarda di Milano mediante l’elisoccorso.
Il 21enne è in terapia intensiva e le sue condizioni risulterebbero gravi, ma secondo i medici starebbe rispondendo positivamente.
Anche Alberto Righini era sulla Ferrari
Al momento dell’incidente avvenuto a Vigevano, come anticipato, Bettanti non era solo. A bordo della Ferrari che si è schiantata contro il muro c’era anche Alberto Righini.
Il 52enne è un noto ingegnere e imprenditore, Socio Amministratore dell’impresa Vi.Cos Vigevano Costruzioni S.r.l., oltre che ex presidente di Ance Pavia.
Anche per Righini è stato necessario il trasferimento in ospedale: è stato portato al Policlinico San Matteo di Pavia. Righini ha riportato traumi e fratture, ma non sarebbe in gravi condizioni.