NOTIZIE
Temi Caldi:

Matteo Bettanti grave dopo l'incidente a Vigevano, Ferrari contro un negozio: con lui Alberto Righini

Grave incidente per il cestista Matteo Bettanti: la Ferrari su cui viaggiava si è schiantata contro un negozio. A bordo anche l’imprenditore Alberto Righini

Pubblicato: Aggiornato:

alessia seminara

Alessia Seminara

GIORNALISTA

Giornalista pubblicista, SEO copywriter e web editor, classe 1991. Ha lavorato come redattrice per diverse testate giornalistiche. Oltre a quella per la scrittura, coltiva una grande passione per i viaggi. Vive in Sicilia da sempre ma, ogni volta che ne ha la possibilità, ama esplorare nuove realtà e culture.

Gravissimo incidente per Matteo Bettanti, giocatore di basket che ha militato in serie B con l’Elachem Vigevano. Lo sportivo viaggiava su una Ferrari che, nella serata del 9 novembre, si è schiantata contro il muro di un negozio. Sull’auto con lui c’era anche l’imprenditore ed ex presidente di Ance Pavia Alberto Righini.

La dinamica dell’incidente avvenuto a Vigevano

L’incidente che ha coinvolto il cestista 21enne Matteo Bettanti si è verificato a Vigevano, in provincia di Pavia, nella serata di domenica 9 novembre.

Intorno alle 20, mentre viaggiava su una Ferrari (che, secondo Il Corriere, è intestata ad una società), lo sportivo 21enne si trovava su un rettilineo in corso Genova quando, per motivi ancora da accertare, avrebbe perso il controllo del mezzo.

Matteo Bettanti incidente Vigevano Ferrari Alberto Righini2025 OpenMapTiles | © 2025 OpenStreetMap | © 2025 TomTom | © 2025 ESA, Copernicus Sentinel | © 2025 IODL 2.0 | Tuttocittà

Il sinistro si è verificato in corso Genova a Vigevano

La Ferrari si è poi schiantata contro il muro di un negozio di fiori.

A causa della violenza dell’impatto, per liberare il 21enne e l’imprenditore Alberto Righini, che si trovava con lui sull’auto, è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco.

Come sta Matteo Bettanti

Sul luogo dell’incidente di Vigevano sono intervenuti anche i Carabinieri, delle ambulanze e un’auto medica. Le Forze dell’Ordine stanno lavorando per chiarire l’esatta dinamica del sinistro.

Come riporta un comunicato della Nuova Pallacanestro Vigevano 1955, Matteo Bettanti è stato soccorso e intubato. Successivamente, il giocatore di basket è stato trasportato in codice rosso presso l’ospedale Niguarda di Milano mediante l’elisoccorso.

Il 21enne è in terapia intensiva e le sue condizioni risulterebbero gravi, ma secondo i medici starebbe rispondendo positivamente.

Anche Alberto Righini era sulla Ferrari

Al momento dell’incidente avvenuto a Vigevano, come anticipato, Bettanti non era solo. A bordo della Ferrari che si è schiantata contro il muro c’era anche Alberto Righini.

Il 52enne è un noto ingegnere e imprenditore, Socio Amministratore dell’impresa Vi.Cos Vigevano Costruzioni S.r.l., oltre che ex presidente di Ance Pavia.

Anche per Righini è stato necessario il trasferimento in ospedale: è stato portato al Policlinico San Matteo di Pavia. Righini ha riportato traumi e fratture, ma non sarebbe in gravi condizioni.

matteo-bettanti-incidente-vigevano-ferrari-alberto-righini www.vigevano1955.com

Leggi anche

ENEL

Ultime Notizie

Dai Social

Ultime Gallery

Più viste

Meteo