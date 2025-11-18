Matteo Betteto sopravvissuto alla frana di Cormons, il racconto dall'ospedale: "Sono vivo per miracolo"

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

“Un incubo che ha preso forma nella realtà”. Così racconta dall’ospedale Matteo Betteto, unico sopravvissuto alla frana che ha travolto e abbattuto un gruppetto di case a Cormons, in provincia di Gorizia. È vivo per miracolo: era assieme alle due vittime, Quirin Kunhert, 32 anni, e Guerrina Skocaj, 83 anni, quando è venuta giù la colata di fango e detriti. Lui è stato sbalzato a diversi metri di distanza, mentre gli altri due sono rimasti sepolti sotto le macerie.

Matteo Betteto sopravvissuto alla frana di Cormons

Matteo Betteto, enologo di 35 anni, è sopravvissuto alla frana che ha travolto una schiera di tre case a Brazzano, frazione di Cormons (Gorizia).

Tirato fuori dal fango dai vigili del fuoco, ha riportato la frattura di un femore ed è ora ricoverato all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine.

ANSA

“È accaduto tutto in pochi secondi. Non potrò mai più dimenticare quei momenti terribili“, ha detto l’uomo al Messaggero Veneto.

Poi la pioggia: “Incessante, non smetteva più”. “In tanti anni il monte Quarin non era mai franato”, ha ricordato.

Il racconto dall’ospedale

L’uomo ha raccontato che è avvenuto tutto attorno alle 5, quando è stato svegliato dal rumore della frana che si stava muovendo: “Ho sentito i massi rotolare e il rumore inconfondibile degli alberi strappati dal terreno”.

Ha poi sentito le urla di uno dei vicini di casa, Quirin Kunhert, che chiedeva aiuto assieme alla compagna.

Quando si è affacciato ha visto che una parte della casa di Guerrina Skocaj era già stata distrutta dalla frana e che il fango aveva invaso la strada.

L’anziana era affacciata alla finestra e chiedeva aiuto per uscire: “Era terrorizzata“.

Vivo “per miracolo”

Assieme a Kunhert, con una scala, Betteto ha cercato di portare in salvo la pensionata. Mentre il 32enne tedesco teneva ferma la scala, lui è salito e ha raggiunto Skocaj alla finestra.

Poi la tragedia: l’anziana stava scendendo dalla scala quando sono stati travolti in pieno dalla seconda frana.

“Un’enorme colata di detriti e fango. È stata come un’esplosione“, è la drammatica testimonianza del 35enne.

L’uomo si è salvato perché si trovava in cima alla scala: “Sono stato catapultato a diversi metri di distanza. Sono letteralmente volato e sono stato scaraventato dalla parte opposta della strada”.

È stato “un miracolo“, ha detto. Mentre gli altri due, che si trovavano più in basso, sono stati travolti in pieno e sono rimasti sepolti sotto il fango e le macerie.

Lui è rimasto in superficie: impossibilitato a muoversi per via della gamba rotta, ha chiamato i soccorsi con il cellulare.

“Chiamavo Quirin e Guerrina ma nessuno rispondeva e intanto la frana continuava a coprire tutto”, è la sua drammatica testimonianza. Poi sono arrivati i vigili del fuoco che l’hanno soccorso.

Infine un pensiero per le vittime, suoi vicini di casa: Quirin Kunhert “era un amico, una brava persona”. “Sento ancora le sue urla. È stato straziante”.