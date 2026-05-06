Matteo Bonacina arrestato per abusi e stalking, campione paralimpico "ha aggredito un'atleta" a Parigi 2024

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Il campione paralimpico italiano Matteo Bonacina è agli arresti domiciliari con le accuse di stalking e abusi sessuali. L’arciere, durante i Giochi olimpici di Parigi del 2024 avrebbe tentato di violentare una ragazza in una stanza di hotel. Si indaga per episodi di molestie dal 2019 al 2024.

Matteo Bonacina agli arresti domiciliari

Come riporta Open, nel 2024 Bonacina avrebbe preteso un perizoma rosso come portafortuna in vista delle gare di Parigi.

Durante i Giochi avrebbe invece tentato di violentare una ragazza. Secondo il racconto della vittima, l’atleta si sarebbe introdotto nella camera nell’albergo in cui alloggiava la giovane, mentre lei era nella doccia.

“Si è buttato verso di me con il fisico. Io gli chiedevo cosa stesse facendo e lui mi diceva: sul pulmino eri così bella, mi ecciti“, avrebbe affermato la vittima che sarebbe poi riuscita a divincolarsi e ad allontanarlo.

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Già nel 2021, quando la giovane aveva diciotto anni, Bonacina le avrebbe rivolto delle frasi esplicite come “quel seno grande mi eccita”.

L’atleta le avrebbe anche inviato scatti delle sue parti intime.

Altri casi di molestie

Bonacina avrebbe molestato anche altre donne, cinque atlete e un’allenatrice.

La procura di Roma e la polizia postale indagano sugli anni dal 2019 al 2024.

Nel 2023, durante una trasferta, un’allenatrice ha segnalato un palpeggiamento avvenuto in pubblico, seguito da una sua reazione immediata.

A una 15enne l’arciere avrebbe detto “non sai cosa ti farei”, mentre a un’altra avrebbe inviato fotografie in cui appariva nudo.

Secondo gli investigatori Bonacina ha continuato a inviare foto e frasi esplicite indesiderate a diverse ragazze.

Chi è Matteo Bonacina

Nella biografia riportata dal Comitato italiano paralimpico, Matteo Bonacina è stato campione del mondo nel tiro con l’arco nel 2023 in Repubblica Ceca.

L’atleta si è avvicinato a questo sport durante la terapia riabilitativa seguita all’incidente che nel 2009 gli ha causato una paraplegia.

Una pianta gigantesca gli è caduta addosso mentre lavorava come giardiniere per pagarsi gli studi universitari, l’incidente gli ha danneggiato la spina dorsale.

“Di questo sport amo la competizione – aveva spiegato Bonacina nella presentazione – e al tempo stesso la temo, per la pressione che mette. Non riesco a immaginare il dopo, il ritiro dalle competizioni, perché lo sport è la mia vita. Prima di una competizione cerco di rilassarmi, di concentrarmi sulla respirazione e, soprattutto, di non pensare alla gara”.