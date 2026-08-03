Matteo Di Pietro, ai servizi sociali lo youtuber condannato per l'incidente di Casal Palocco

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Lo youtuber Matteo Di Pietro ha ottenuto l’affidamento ai servizi sociali dopo la condanna per l’incidente avvenuto a Casal Palocco il 14 giugno 2023. All’epoca dei fatti, il Suv che guidava travolse una city car e a seguito dell’impatto perse la vita un bambino di 5 anni, mentre rimasero ferite la madre e la sorella del piccolo. Lo youtuber aveva patteggiato una condanna a 4 anni e 4 mesi per omicidio stradale.

L’incidente di Casal Palocco

L’incidente del 14 giugno 2023 avvenne in via di Macchia Saponara, nella zona di Casal Palocco, a Roma.

Secondo gli accertamenti, il Suv guidato da Matteo Di Pietro procedeva a una velocità superiore ai 120 chilometri orari poco prima dell’impatto.

Quando il giovane si accorse della Smart, rallentò, ma non riuscì a evitare lo scontro.

Nella city car viaggiavano una madre con i suoi due figli.

A perdere la vita fu il bambino di 5 anni.

Lo youtuber Matteo Di Pietro e gli altri ragazzi a bordo del Suv stavano realizzando una sfida social per il gruppo “The Borderline”.

La prova prevedeva di essere ripresi per 48 ore senza mai scendere dall’auto.

Perché Matteo Di Pietro è stato condannato a 4 anni e 4 mesi

L’accusa contestata a Matteo Di Pietro era quella di omicidio stradale aggravato.

Nei casi più gravi, tra cui quelli legati a un forte superamento dei limiti di velocità, il reato può prevedere una pena tra 5 e 10 anni.

Come spiegato da SkyTg24, nel procedimento sarebbero però intervenuti due elementi che hanno ridotto la pena finale.

Il primo riguarderebbe le attenuanti generiche, riconosciute anche per il comportamento tenuto dopo l’incidente.

Il secondo sarebbe il patteggiamento, che consente uno sconto fino a un terzo della pena.

La combinazione di questi fattori avrebbe portato alla pena di 4 anni e 4 mesi.

Questo avrebbe poi aperto la strada alle misure alternative al carcere, prima con gli arresti domiciliari e ora con l’affidamento ai servizi sociali.

Matteo Di Pietro affidato ai servizi sociali

Come riporta RaiNews, l’affidamento ai servizi sociali riguarda i 15 mesi di pena residua.

Secondo quanto riferito dai suoi legali, Matteo Di Pietro seguirà un programma di recupero affidato all’Associazione vittime della strada.

La stessa realtà aveva già collaborato con il giovane durante il periodo trascorso ai domiciliari.

La misura prevede alcune limitazioni.

Lo youtuber non potrà uscire di casa dalle 22 alle 7.

Quando scatta l’affidamento ai servizi sociali

Durante il giorno, invece, avrà libertà di movimento, ma solo in modo compatibile con il percorso previsto dal programma di recupero.

L’affidamento ai servizi sociali è una misura alternativa al carcere e viene stabilita quando ricorrono le condizioni previste dalla legge.

Nel caso di Matteo Di Pietro, arriva dopo il periodo ai domiciliari, iniziato a fine giugno 2023, in seguito alla condanna patteggiata.