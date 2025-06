Matteo Doretto morto al Rally di Polonia durante i test, il campione italiano junior aveva solo 21 anni

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Matteo Doretto è morto a causa di un incidente durante il Rally di Polonia. Il pilota 21enne di Pordenone, campione italiano Junior 2024, è uscito di strada durante i test pre-gara nella zona di Elganowo, vicino a Pasym. La Peugeot 208 Rally4 guidata da Matteo Doretto è finita contro un albero. Il co-pilota, Samuele Pellegrino, è rimasto ferito.

La notizia della morte di Matteo Doretto è stata confermata all’ANSA da Grzegorz Różański, portavoce dei vigili del fuoco della città di Olsztyn. Secondo le prime informazioni, l’auto guidata da Doretto è uscita di strada ed è finita contro un albero.

La tragedia è avvenuta durante i test del Rally di Polonia, nella tarda mattinata di mercoledì 11 giugno. Doretto era al volante della Peugeot 208 Rally4 e al suo fianco c’era Samuele Pellegrino. Quest’ultimo è stato portato in ospedale per accertamenti, ma le sue condizioni non destano troppa preoccupazione.

Grave incidente nei test del Rally di Polonia

Le cause dell’incidente sono ancora in fase di ricostruzione. A quanto pare l’auto guidata da Doretto è uscita di strada, ma le cause non sono state rese note. Il pilota 21enne di Pordenone è rimasto intrappolato all’interno del veicolo.

Una volta estratto dai vigili del fuoco, i tentativi di rianimarlo sono stati inutili. Il navigatore Samuele Pellegrino, di 26 anni, è uscito da solo dall’abitacolo dell’auto. Per sicurezza è stato portato in ospedale per accertamenti, ma a quanto pare le sue condizioni non sarebbero gravi.

L’incidente è avvenuto tra Elangowo e Pasym, nella regione Varmia-Masuria. L’equipaggio italiano avrebbe dovuto partecipare all’ Orlen Oil Rally Poland – Rajd Polski, quarta prova del campionato Europeo di specialità, nella categoria junior.

La carriera di Doretto: un talento in ascesa

Sul profilo Instagram di Matteo Doretto sono arrivati tantissimi messaggi di cordoglio. Il 21enne di Pordenone ha iniziato la sua carriera nel mondo del rally nel 2022, alla guida di una Renault.

Nel 2024 ha conquistato il titolo italiano juniores, stessa categoria per la quale era in gara nel Rally di Polonia. Nella stagione in corso ha debuttato sulle piste dell’ERC, piazzandosi al settimo posto nell’ERC Junior nel Rally della Sierra Morena. In Ungheria Matteo Doretto si è classificato al terzo posto.

Una carriera promettente e in costante ascesa, interrotta tragicamente nei test del Rally di Polonia con l’incidente costato la vita al giovane talento di Pordenone.