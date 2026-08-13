Matteo Faustini, l’intervista al cantautore: “La mia prima prigione ero ioˮ

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

Ci sono persone che fanno una cosa curiosa per tutta la vita: chiedono scusa anche quando non dovrebbero. Non lo fanno perché si sentono inferiori agli altri. Lo fanno perché hanno sviluppato una sensibilità così raffinata da percepire come propria perfino la possibilità di aver causato un’incrinatura nel mondo di qualcun altro. Vivono con un’attenzione quasi ossessiva a ciò che accade fuori di loro. Misurano le parole, controllano i gesti, anticipano i bisogni, cercano di non ferire nessuno. È una forma di gentilezza che, vista da lontano, sembra un dono. Vista da vicino, però, può trasformarsi in una fatica enorme. Perché arriva un momento in cui il confine tra empatia e autoannullamento diventa sottilissimo. Ascoltando Matteo Faustini per questa intervista esclusiva per Virgilio Notizie si ha spesso questa sensazione. Non quella di un artista che cerca risposte, ma di un uomo che, prima ancora di parlare, sembra domandarsi se le sue parole possano fare male a qualcuno. Come se dentro di lui abitasse un giudice severissimo, molto più severo di qualunque critica possa arrivare dall’esterno. È forse questo il tratto che colpisce più della sua scrittura. Non la ricerca della profondità, ma la responsabilità emotiva con cui attraversa ogni pensiero. Matteo Faustini sembra vivere ogni relazione come se avesse sempre una parte di responsabilità da assumersi. Anche quando racconta gli errori degli altri, finisce quasi inevitabilmente per interrogarsi sui propri. Non è un atteggiamento costruito. È una postura esistenziale. Probabilmente è anche il motivo per cui la sua musica non ha mai inseguito il rumore. Ha sempre cercato, piuttosto, il significato. In un tempo che premia le certezze gridate, Matteo Faustini continua a coltivare il dubbio. E il dubbio, per chi scrive canzoni, è una materia preziosa. Ma per chi lo abita ogni giorno può diventare anche una forma di prigionia. Per questo Siamo nati liberi, il suo ultimo singolo, non racconta soltanto il ritorno di un cantautore dopo quattro anni di silenzio discografico. Racconta qualcosa di più intimo. Il momento in cui una persona comprende che la prigione più difficile da lasciare non è quella costruita dagli altri, ma quella che, spesso senza accorgersene, ha costruito da sola. Nel corso di questa conversazione Matteo Faustini parla di musica, del carcere, dell’amore, del successo, degli errori, del corpo, della paura e della gratitudine. Ma, in fondo, torna sempre nello stesso luogo: il tentativo di imparare a scegliersi senza sentirsi in colpa. Ed è forse proprio qui che sta la sua forma di ribellione. Non nell’alzare la voce. Ma nel concedersi, finalmente, il diritto di vivere senza dover chiedere continuamente perdono per essere se stesso.

Siamo nati liberi è un titolo molto forte. Che significato ha per Matteo Faustini la libertà? E che cosa significa davvero nascere liberi?

“Spesso, quando si parla di libertà, si pensa alla possibilità di fare qualsiasi cosa senza pagarne le conseguenze. Per me non è così. Essere nati liberi significa anche essere liberi di sbagliare. Mi piacerebbe che ci fosse meno giudizio. Se desidero fare qualcosa, vorrei sentirmi libero di provarci, sapendo che ogni scelta comporta delle conseguenze e che, a volte, c’è un prezzo da pagare. La libertà non coincide con l’irresponsabilità. Significa poter scegliere, assumendosi la responsabilità delle proprie decisioni. È chiaro che non possiamo fare tutto ciò che vogliamo, ma credo che, molto spesso, la prigione più grande non sia fuori di noi, bensì nella nostra mente. Per questo, essere liberi significa riuscire a vivere secondo ciò che desideriamo, accanto alle persone che scegliamo, impegnandoci davvero e accettando anche il prezzo che quella libertà comporta, nel bene e nel maleˮ.

Secondo lei, la libertà è un punto di partenza o una conquista quotidiana?

“Direi entrambe le cose, ma soprattutto una conquista quotidiana. Parlando molto personalmente, ho sempre sofferto, e in parte soffro ancora, il giudizio degli altri. Per molto tempo sono stato una persona profondamente dipendente dall’approvazione altrui. È un aspetto del mio carattere dal quale sto cercando di liberarmi o, almeno, di ridimensionarne il peso. Vorrei riuscire a dargli il giusto valore, senza permettere che diventi qualcosa di nocivo, come è stato in passato. Non credo che certi tratti del carattere possano scomparire all’improvviso, da un giorno all’altro. Non pretendo di eliminare completamente tutti gli spigoli. Mi basta smussarli un po’, renderli meno taglienti. Per questo, la libertà è una scelta quotidiana. Ogni mattina ci svegliamo con una giornata già programmata: devo fare questo, poi quest’altro. Ma ogni tanto dovremmo fermarci e chiederci: ‘Lo voglio davvero? È ancora una mia scelta?’. A volte dimentichiamo di essere nati liberi anche di cambiare idea. Se ieri avevo preso una decisione, oggi posso sceglierne un’altra. Non abbiamo firmato un patto di sangue con le promesse che facciamo a noi stessiˮ.

Il peso del giudizio degli altri: perché ha avuto un’influenza così profonda nella sua vita?

“Credo dipenda molto da come sono cresciuto. Spesso assomigliamo ai nostri genitori e, sotto questo aspetto, assomiglio molto a mia madre. Siamo persone che cercano continuamente di non ferire gli altri. Il problema è che, a volte, questo significa piegarsi troppo e permettere agli altri di approfittarsene. Per non fare del male si finisce per dire sempre di sì. Per evitare conflitti si cerca di accontentare tutti. Si prova a essere sempre estremamente gentili. Oggi riesco con maggiore facilità a dire di no o, quando serve, anche a mandare qualcuno a quel paese. Mi costa ancora parecchio, però. Prima di arrivarci faccio sempre moltissimi passaggi mentali. Fin da piccolo ho vissuto questo modo di essere come la necessità di fare un passo indietro per lasciare spazio all’altro. Il problema è che questo atteggiamento diventa pericoloso quando si incontra chi, invece, è stato educato in modo completamente diversoˮ.

Questo continuo mettere gli altri davanti a sé non rischia di trasformarsi in una ferita costante? Come ha imparato a difendersi?

“È una domanda difficile. La verità è che, per molto tempo, non mi sono difeso. Adesso, mentre ne parliamo, mi viene quasi da dire che quella parte di me, quella che oggi non amo particolarmente, in realtà la ringrazio. È un modo di essere nato da ciò che i miei genitori mi hanno trasmesso, con tutto l’amore possibile. Ognuno di noi riceve qualcosa, lo assorbe e poi lo interpreta a modo proprio. Quella sofferenza l’ho trasformata. Le tante volte in cui non ho impugnato lo scudo, in cui non mi sono protetto e ho sofferto, sono diventate le canzoni che oggi scrivo e canto. Paradossalmente, quindi, ringrazio anche quella fragilità, perché mi ha permesso di trasformare il dolore in qualcosa di utile. Mi ha aiutato a diventare una persona che oggi sa usare un po’ di più lo scudo e, quando serve, anche la spadaˮ.

Quelle ferite sono nate soprattutto nella vita privata o nel lavoro?

“Probabilmente in entrambi gli ambiti. Nella vita privata ho sofferto come soffrono tutti. In amore si soffre, si sta male. Da questo punto di vista credo di aver vissuto esperienze molto simili a quelle di tante altre persone. Sul piano professionale, però, probabilmente ho sofferto di più. Quando si vive una relazione affettiva o si hanno amicizie autentiche, si conoscono le persone. Ci si dovrebbe sentire più sereni nell’esprimere ciò che si desidera e nel cercare una reciprocità. Nel lavoro, invece, ogni situazione è nuova. Ci sono continuamente occasioni in cui qualcuno può cercare di metterti i piedi in testa. Nel mondo della musica succede spesso. Le prevaricazioni sono continue e, posso dirlo, accadono ancora oggi. La differenza è che adesso cerco di proteggermi di più. Cerco di comprendere meglio le situazioni e di far valere anche il mio punto di vista. C’è però un aspetto che continuo a sopportare con fatica: sembra che, per ottenere rispetto, sia necessario alzare la voce. È come se si dovesse dimostrare di avere ragione soltanto arrabbiandosi. Questo meccanismo mi infastidisce profondamente. Mi sembra che esista sempre una sorta di gioco implicito, una prova di forza. Succede ovunque, anche nelle situazioni più banali. È come quando si è in spiaggia e qualcuno propone un pallone gonfiabile a un prezzo assurdo. Si sa già che bisognerà contrattare. E mi domando sempre: perché? Perché non partire direttamente da un prezzo corretto, da un rapporto più trasparente? È un esempio semplice, ma rende bene l’idea. Mi stancano questi continui giochi di ruolo, questo bisogno di stabilire chi debba prevalere. Lo trovo davvero molto pesanteˮ.

È anche per questo motivo che il suo ritorno discografico si è fatto attendere così a lungo?

“Sì, anche per questo. Ho aspettato molto. Quando tendo ad affidarmi al giudizio degli altri, soprattutto di chi considero competente, ascolto davvero ciò che mi viene detto. Il problema è trovare una misura. A un certo punto mi sono accorto che la vita continuava a mettermi davanti sempre lo stesso esercizio. Sono una persona che sa aspettare. Aspettare mi riesce facile. Rimandare mi riesce facile. Anche procrastinare. Sono piuttosto pigro e, prima di prendere una decisione, posso rifletterci per moltissimo tempo. Quello che mi costa davvero è agire. Avevo l’impressione che la vita continuasse a portarmi persone e situazioni che rallentavano ancora di più questa mia tendenza, come se tutto mi invitasse continuamente ad aspettare. Per anni mi sono sentito ripetere che nella vita bisogna avere pazienza. Poi ho capito una cosa: forse quello non era il mio esercizio. Forse il mio esercizio era esattamente l’opposto. Imparare a decidere. Imparare a mettermi in movimento. Ho capito che non volevo più essere uno stagno. Volevo diventare un fiume. Non importa dove arriverà il fiume: in un lago, nel mare o nell’oceano. Ciò che conta è continuare a scorrere. Alla fine, quei tre anni e mezzo sono serviti soprattutto a questo: capire che dovevo rimettermi in movimentoˮ.

Come ha vissuto interiormente quei tre anni e mezzo? Le è mancata la possibilità di condividere musica nuova con il pubblico?

“Sì, mi è mancata. Continuo a scrivere senza sosta. Ho tantissime canzoni, oltre quattrocento. Quello che mi mancava era poterle consegnare agli altri. Mi sono accorto che quell’assenza mi faceva stare male. Sono una persona estremamente psicosomatica, quasi in modo imbarazzante. Il mio corpo parla continuamente. Per molto tempo ho cercato di ascoltarlo soltanto a metà, finché non sono arrivato al punto in cui non potevo più ignorarlo. Per me fare musica è come una pentola a pressione. Dentro si accumulano emozioni, pensieri, tensioni. Le canzoni sono quel piccolo foro che permette al vapore di uscire e impedisce alla pentola di esplodere. Continuavo a scrivere e, per fortuna, non ho mai smesso di fare concerti. È stato fondamentale. Sul palco, però, raccontavo ancora una versione di me nella quale mi riconoscevo, ma che ormai apparteneva al passato. Tutto ciò che stavo vivendo nel frattempo non riusciva ancora a trovare una voce. A un certo punto mi sono detto che il mercato ha le sue logiche, ma non so quanto tempo ho davanti. Parlo spesso della morte. Qualcuno potrebbe dire che è una fissazione, ma in realtà la considero uno strumento per combattere la mia pigrizia. Mi ripeto spesso una frase: si è giovani finché lo si è davvero. Tutto dipende da quando si muore. Alla fine, ciò che resterà di me saranno queste canzoni: centottanta secondi fatti di parole e musica. Per questo mi sono detto: «Matteo, falle uscire. Indipendentemente dalle logiche del mercato». È stata la decisione che, finalmente, mi ha rimesso in camminoˮ.

Ripensando a quei tre anni e mezzo, e collegandomi anche al testo di Siamo nati liberi, oggi direbbe che sono stati più i peccati o i sensi di colpa?

“Direi, senza dubbio, i sensi di colpa. Sto cercando di tornarci sopra, di ascoltarli e di elaborarli, perché credo che un senso di colpa, se affrontato in tempo, possa evitare di trasformarsi in un rimpianto. Per questo non voglio considerare quei tre anni e mezzo come un periodo interamente negativo. Mi sono serviti. Sono una persona che cresce lentamente. Anche a scuola me lo dicevano sempre: imparo, ma ho bisogno dei miei tempi. Per questo oggi direi che, a dominare quel periodo, sono stati soprattutto i sensi di colpa. Più di ogni altra cosa, il rimorso per aver permesso che mi venisse sottratta così tanta energiaˮ.

Accorgersi che qualcuno le ha sottratto energia dev’essere stato anche molto doloroso.

“Sì. Li chiamo proprio ‘vampiri energetici’. Credo che chiunque, nel corso della vita, ne incontri almeno uno. Ho imparato, però, a considerare anche questo un esercizio. Sono prove difficili, certo, ma quando inizi a viverle in questo modo cambia la prospettiva. Mi piace pensare che esista quasi un disegno dietro alcune situazioni che continuano a ripresentarsi. Quando mi accorgo che qualcosa ritorna ciclicamente, invece di chiedermi: ‘Perché succede ancora?’, provo a sorridere e penso: ‘Evidentemente non ho ancora imparato la lezione. Ho ancora bisogno di crescere’. Non significa che ogni volta ne esca vincitore. Faccio un esempio banale: un tempo facevo fatica perfino a telefonare in pizzeria per ordinare una pizza. Mi metteva ansia. Oggi affronto situazioni molto più complesse, ma questo non significa che, quando ci riesco, mi senta improvvisamente bravo. Continuo a considerarle prove difficili. Sono però esperienze che, poco alla volta, aiutano ad abitare meglio il proprio corpo, a sentirsi più in pace con se stessi e, forse, anche a essere meno psicosomaticiˮ.

Foto: Silvia Menotto per ChaosLab / US: Luca Guarneri

Se confronta il Matteo di oggi con quello di tre anni e mezzo fa, qual è la prigione dalla quale non si è ancora liberato? Quali sbarre continuano a trattenerla?

“Credo, prima di tutto, quelle che costruisco da solo. Faccio un esempio. Se una persona nasce molto permalosa, magari a un livello nove su dieci, difficilmente arriverà a essere un due. Però può aspirare a diventare un sei e mezzo, un sette. Può migliorare. Per me è lo stesso. Ci sono aspetti del mio carattere, come il bisogno di essere sempre gentile, il timore del giudizio o l’indecisione, che continuano a esserci. Non penso di poterli eliminare del tutto. Vorrei semplicemente allentarne la presa. È come se fossi in prigione e riuscissi, ogni tanto, a conquistare due ore di libertà. Con il tempo, quella prigione potrebbe perfino trasformarsi in una casa. E, chissà, tra trent’anni magari in una biblioteca: un luogo silenzioso nel quale ascoltarmi con serenità. Se dovessi indicare la sbarra principale, direi proprio questa: me stesso. Alla fine siamo noi i nostri primi carcerieri. È quel continuo vivere con un dito puntato contro se stessi che finisce per limitare profondamente. Da lì nascono tante altre prigioni, ma la prima resta sempre quella interioreˮ.

Parlando di carcerieri viene naturale pensare all’esperienza che ha vissuto nel carcere di Canton Mombello. Lì la libertà fisica mancava davvero. Lei, invece, che cosa ha imparato da quell’esperienza?

“È una domanda alla quale potrei rispondere per ore. Quegli otto mesi trascorsi in carcere sono una delle esperienze per cui provo ancora oggi una gratitudine immensa. Sono sempre stato affascinato dal concetto di seconda possibilità e da tutto ciò che la musica può permettermi di fare. Amo cantare, amo scrivere canzoni, ma amo forse ancora di più le porte che la musica riesce ad aprire. La dimensione sociale del mio lavoro è un aspetto al quale tengo profondamente. Entrare nel carcere di Canton Mombello, a Brescia, che tra l’altro è il più affollato d’Italia, è stato un autentico risveglio. Mi ha costretto a fare i conti con i pregiudizi che, spesso senza rendercene conto, portiamo dentro di noi. Quello che ho trovato lì era l’esatto contrario di ciò che immaginavo. Naturalmente non voglio generalizzare, perché ogni storia è diversa, ma ho incontrato esseri umani straordinari. Ho visto occhi pieni di parole. Persone con un desiderio immenso di riscatto, che volevano semplicemente essere ascoltate. Persone che avevano bisogno che qualcuno chiedesse loro: ‘Come sta?’ e fosse davvero interessato alla risposta. Ricordo gesti che non dimenticherò mai. C’era chi prendeva il seme di un pomodoro, lo infilava in una piccola crepa del cemento e lo annaffiava ogni giorno, sperando che da lì nascesse una pianta. C’era chi lasciava le briciole di pane sul davanzale della finestra perché un uccellino venisse a mangiarle. Ho visto uomini piangere. La prima volta che entrai mi dissero: ‘Non li abbracciare. Non essere troppo empatico. Mantieni una certa distanza’. Era un consiglio dato per proteggermi. È successo l’esatto contrario. C’era un pianoforte nel teatro del carcere. Ho iniziato a suonare e, alla fine, ci siamo ritrovati tutti abbracciati, a piangere insieme. Persone enormi, uomini grandi e grossi, che piangevano insieme a me. Quello che ho trovato lì è stata un’umanità contagiosa. Proprio come uno sbadiglio: quando la incontri, non puoi fare a meno di lasciartene coinvolgereˮ.

Prima di iniziare quell’esperienza non ha mai avuto paura? E soprattutto, che cosa l’ha spinta a farla senza sapere davvero che cosa avrebbe trovato?

“No, paura no. È una di quelle spinte interiori che si avvertono senza riuscire a spiegarne fino in fondo il motivo. Ricordo di aver provato in tutti i modi a capire come si facesse a entrare in carcere. Cercavo contatti, parlavo con persone che avevano vissuto quell’esperienza, con psicoterapeuti, con cappellani. Un giorno partecipai a un incontro in una chiesa dove si raccontava proprio la vita all’interno del carcere. Alla fine mi avvicinai a suor Isabella e le dissi: ‘Probabilmente non sa chi sono. Sono semplicemente una persona che desidera fare questa esperienza. Può aiutarmi? Non voglio nulla in cambio’. Non avevo parenti detenuti né esperienze personali legate al carcere. Sentivo semplicemente che quel luogo aveva a che fare con il tema della seconda possibilità. Volevo ascoltare le storie di persone adulte. Volevo sapere davvero come stavano. Avevo fame di quella forma di umanità. Quando abbiamo scritto insieme Il cattivo, la canzone nata da quell’esperienza, abbiamo raccontato la storia di uno dei detenuti. Era un ragazzo di ventisette anni, che avrebbe potuto essere me o chiunque altro. Era nato già con una dipendenza dalla cocaina, perché sua madre ne faceva uso durante la gravidanza. Non sto giustificando ciò che ha fatto nella sua vita. Le responsabilità restano. Ma davanti a una storia del genere è inevitabile chiedersi quante possibilità abbia davvero avuto quella persona. Noi non siamo nati con una dipendenza. Lui sì. Ci sono situazioni davanti alle quali si è costretti a fare un enorme esercizio di empatia. Si vede una sofferenza continua. Si vede un’anima che abita un corpo e che dice soltanto: ‘Vorrei essere aiutato. Mi dà una mano?’. Per questo la paura non c’è mai stata. Anzi. Paradossalmente mi sono sentito molto più libero dentro il carcere che fuori, perché lì non mi sono mai sentito giudicatoˮ.

Nella vita, privata o professionale, chi tende la mano a Matteo Faustini? Chi aiuta lei?

“Moltissime persone. Molte oggi le considero amiche. C’è una riflessione che faccio spesso. Penso che, in fondo, siamo tutti un po’ soli. Eppure è proprio in questa solitudine che siamo insieme. È una frase che continua a emozionarmi. È come se fossimo tutti nello stesso bosco, ma ciascuno percorresse un sentiero diverso. Ogni tanto, però, da un altro sentiero arriva qualcuno. Arriva un amico che dice: ‘Credo profondamente in questa tua canzone. Non voglio nulla in cambio. Voglio solo aiutarti’. Arriva un’altra persona che suggerisce: ‘Secondo me dovresti cambiare il tuo modo di vestirti, perché credo nel tuo progetto e voglio darti una mano’. Arriva il fornaio che regala qualche pizza in più per una raccolta benefica. Anche quello è un aiuto. L’aiuto non assume sempre forme straordinarie. Può essere il modo in cui qualcuno porge il pane. Può essere una persona che si ferma sulle strisce pedonali per lasciarti attraversare. Mi sento aiutato continuamente. Dal mio chitarrista, dai miei genitori, da tante persone che non agiscono per interesse personale, ma perché nel dare trovano qualcosa che fa bene anche a loro. Cerco di fare lo stesso. Mi piace immaginare tutto questo come un enorme condominio. All’ultimo piano c’è la realizzazione del proprio sogno. Qualcuno parte dal piano terra. Qualcun altro, come il ragazzo del carcere di cui parlavo prima, parte addirittura dalla cantina. Non ci sono scale né ascensori. L’unico modo per salire è che qualcuno, dal piano superiore, apra una botola e tenda una mano. Ho la fortuna di ricevere ogni giorno mani che scendono da quelle botole. E ogni giorno provo anch’io ad aprire quella sotto i miei piedi, per tendere la mano a qualcun altroˮ.

Nonostante tutto questo, in quale ambito si sente ancora profondamente solo?

“Sarebbe bellissimo avere il privilegio di sentirsi amati e compresi in tutte le proprie sfumature. Non soltanto in quelle più luminose, più gentili, che non spaventano gli altri. Anche in quelle più oscure, più fragili, più dolorose. Questa è una forma di solitudine che sento. Eppure, allo stesso tempo, la amo. Mi fa soffrire, ma è anche un motore potentissimo. A volte mi sento solo nella salita infinita che è questo mestiere. Amo profondamente la musica. Quello che faccio più fatica ad amare è il mondo della musica. È una salita continua. Anche se sono circondato da persone che mi aiutano, alla fine sei sempre tu che ti svegli la mattina e devi decidere quale direzione prendere. Non esiste una maestra che assegna un compito. Non esiste un’università nella quale sai che ogni tre mesi arriverà un esame. Ogni giorno ti alzi e ti chiedi semplicemente: ‘Adesso che cosa faccio?’. Non ci sono certezze. Da un lato è meraviglioso. Mi sono appena svegliato dopo essere tornato da Catania, dove ho fatto alcuni concerti. Mi sento vivo ogni singolo giorno. Dall’altro, però, ogni tanto penso che sarebbe bello se, in quel condominio, esistesse almeno un ascensore. La solitudine, quindi, la soffro fino a un certo punto. Perché, allo stesso tempo, mi permette di sperimentare la malinconia. E nella malinconia continuo a trovare una grande dolcezzaˮ.

Perché proprio la musica? Se il caos è ciò che permette a una stella di danzare, qual è il caos che ancora oggi porta dentro di sé?

“Penso di essere, tutto sommato, una brava persona. Ho tanti difetti e molti di questi non mi piacciono affatto. Anzi, alcuni mi fanno davvero schifo. Sono proprio quelle parti di me, quelle che considero più difficili da accettare, a rappresentare il caos di cui stiamo parlando. Ci sono aspetti del mio carattere che non stimo e che, a volte, mi fanno perfino dubitare della persona che sono. Mi dico: ‘Questa parte di me è orrenda. È marcia. Non vorrei che mi appartenesse’. Ed è proprio qui che entra in gioco la musica. Quando scrivo, ancora più che quando salgo sul palco, accade qualcosa. È uno dei pochissimi momenti nei quali mi ricordo davvero di essere umano. È il momento in cui mi sento più vicino a quella che chiamo anima. Quando scrivo mi ricordo chi sono. O forse, ancora di più, mi ricordo chi vorrei diventare. Mi sento una persona migliore. Ed è questo il motivo principale per cui continuo a fare musica. Perché la musica, ogni volta, mi ricorda che il mio desiderio più grande è diventare sempre più umanoˮ.

Quando si fa musica o, più in generale, si cerca di raggiungere un obiettivo, prima o poi ci si confronta con una parola precisa: ambizione. Che rapporto ha con questo concetto? Quale significato ha assunto per lei nel corso degli anni?

“Negli anni ho imparato ad allenarmi soprattutto a non nutrire aspettative. L’ambizione è una forza meravigliosa, ma può anche diventare molto pericolosa. Per tanto tempo manager e addetti ai lavori mi hanno chiesto quale fosse il mio obiettivo: quanti dischi volessi vendere, quanti biglietti desiderassi staccare, quanti ascolti sperassi di ottenere. A un certo punto, però, mi sono reso conto che, quando una necessità profonda diventa anche un lavoro, entrano inevitabilmente in gioco determinate dinamiche. Se oggi mi chiedesse quale sia la mia vera ambizione, le risponderei che vorrei semplicemente vivere la musica in un ambiente sano. Vorrei poter lavorare in contesti privi di giochi di potere, prove di forza e continui bracci di ferro emotivi. Vorrei svegliarmi la mattina sapendo di poter fare musica e, soprattutto, godere pienamente di tutto ciò che mi permette di vivere. C’è una frase che lessi tempo fa e che continuo a ripetermi: «La fama ammala il talento». Mi accompagna da anni. Per me significa che l’ambizione può essere una spinta bellissima quando porta a crescere, ma diventa pericolosa se si trasforma in una rincorsa alla fama. Non ambisco agli ascolti o ai numeri. Ambisco a vivere giornate più sane. Se riuscissi anche soltanto a tenere un concerto a teatro ogni settimana, credo che sarei molto più sereno. Sentirei di avere lo spazio per esprimermi e, soprattutto, la possibilità di lasciare una traccia, di disseminare le mie briciole come Hansel e Gretel, invece di limitarmi a raccogliere quelle lasciate dagli altri. Per questo credo che l’ambizione, se governata da un giusto equilibrio emotivo, possa diventare estremamente sana. E il piano successivo verso cui conduce non deve trovarsi necessariamente più in alto: può essere anche un semplice passo in avanti, sullo stesso livelloˮ.

Lei scrive anche per altri artisti. Questa dimensione rappresenta un’opportunità o, in qualche modo, un limite?

“È una domanda che tocca un punto ancora delicato. Scrivere per gli altri è un ambito nel quale sto ancora imparando a muovermi. L’ho fatto e mi è piaciuto. Non mi è mai capitato di comporre una canzone per convenienza, pensando: «Scrivo per questa persona, così magari potrà aiutarmi». Ritengo comunque legittimo che qualcuno possa farlo: è un lavoro e lo comprendo perfettamente. Per quanto mi riguarda, invece, ogni collaborazione è sempre nata da un rapporto umano. Prima conoscevo la persona, si sviluppava una stima reciproca e, in seguito, arrivava la musica. Anche in questi casi, però, è stato un esercizio enorme. Per me una canzone è davvero come un figlio. Consegnarla a qualcun altro significa, in un certo senso, recidere il cordone ombelicale. E in questo gesto c’è inevitabilmente anche una componente di ego. Per questo, ancora oggi, faccio fatica. Proprio perché lo trovo difficile, penso che la vita continuerà a ripropormi questa prova. Mi sono accorto che spesso funziona così: le esperienze che risultano più faticose tornano continuamente, finché non si impara davvero ad affrontarleˮ.

A proposito di ego tutti ne abbiamo uno. Come gestisce il suo?

“Su questo ho una risposta molto chiara, perché è un esercizio che compio ogni giorno. Anch’io ho un ego e penso che sia giusto alimentarlo. L’importante è farlo con equilibrio. Mi piace pensare che abbia bisogno di una dieta mediterranea: sana, bilanciata e priva di eccessi. Quando sento che la bilancia comincia a pendere troppo dalla sua parte, provo a fermarmi. C’è un esercizio che ormai svolgo quasi automaticamente. Quando ho davanti una persona e mi accorgo che sto iniziando a giudicarla, oppure che il suo atteggiamento mi infastidisce, provo subito a ricordare che, prima di tutto, è un essere umano. Mi domando quali siano le sue paure. Quali siano i suoi sogni. Che cosa abbia mangiato a pranzo. Penso ai suoi genitori, alla sua infanzia, alla scuola, alle difficoltà che ha attraversato. Cerco di restituirle umanità. Immagino che possa essere mio padre, mio nonno o il mio migliore amico. È un esercizio che dura pochi secondi, ma mi aiuta a riportare la bilancia in equilibrio. Può darsi che quella persona si comporti in un modo che considero altezzoso, e l’arroganza è un atteggiamento che faccio davvero fatica a tollerare. Allora ricordo che, proprio come i miei genitori mi hanno trasmesso aspetti bellissimi e altri meno positivi, probabilmente lo stesso è accaduto anche a lei. E questo cambia completamente il mio modo di guardarlaˮ.

Ci sono stati momenti in cui il successo ha alimentato il suo ego? E altri nei quali, invece, lo ha profondamente ridimensionato?

“No. Paradossalmente direi di no. Tra gli aspetti per cui ringrazio maggiormente i miei genitori c’è proprio il fatto di non aver mai perso il senso della realtà. A Sanremo accadono esperienze incredibili. Ci si ritrova con la folla ad aspettare fuori, gli autografi, gli alberghi più belli e le auto private. Esci e incontri Gianna Nannini, che ti dice di aver apprezzato la tua canzone. Fiorello canta con te. Mina ti scrive per complimentarsi. È il sogno di una vita. Eppure non ho mai avuto la sensazione che tutto questo alimentasse il mio ego. Mi ha suscitato soltanto un’enorme gratitudine. Naturalmente, ogni tanto l’ego emerge anche in me, ma non credo che rappresenti il mio esercizio principale. Anzi, la direzione verso cui tendo spontaneamente è quella opposta. Ricordo molte riunioni con manager o persone che avrebbero dovuto aiutarmi. Uscivo da quegli incontri piangendo. Mi sentivo umiliato. Mi sembrava di essere trattato come una persona insignificante, quasi ingenua. Spesso mi presentavo con un sacchetto di ciliegie o con dei biscotti, semplicemente perché era il mio modo di essere gentile. Quella gentilezza, però, non veniva interpretata come un gesto umano. Era scambiata per ingenuità. Come se sottintendesse: «Che tenero. Deve ancora crescere». Questo mi faceva soffrire moltissimo. Ho avuto spesso la sensazione che, nel momento in cui si chiede aiuto, ci si collochi automaticamente in una posizione dalla quale gli altri si sentono più forti. È una dinamica che continuo a trovare molto dolorosaˮ.

Quando oggi si guarda allo specchio, le piace la persona che vede? È soddisfatto di chi è diventato o sente che ci sia ancora molto lavoro da fare?

“Il lavoro da fare non finisce mai. Mai. Posso però affermare con serenità che oggi mi piaccio molto più di ieri. Molto di più. Non mi piace il fatto che, per arrivare ad apprezzarmi, abbia dovuto adattarmi a determinate dinamiche. Mi sarebbe piaciuto continuare a portare biscotti a tutti, senza dovermi domandare come sarebbe stato interpretato quel gesto. Oggi magari lo faccio una volta su dieci. Questo mi dispiace. Mi rende però orgoglioso essere riuscito ad adattarmi senza perdere completamente quella parte di me. Sono sempre la stessa persona. Continuo a portare i biscotti, ma lo faccio quando percepisco che nella stanza c’è umanità. Quando capisco che quel gesto può essere accolto nel modo giusto e nel momento opportuno. Di questo sono fiero. Continuo a giudicarmi molto, è vero. Ogni tanto, però, mi guardo allo specchio e riesco anche a dirmi: «Bravo». Se prima ero permaloso a un livello nove, oggi magari sono a otto. Per qualcuno è un cambiamento minimo. Per me è enorme. Anche se non arriverò mai a sei, avrò comunque compiuto un passo in avanti. E allora, qualche volta, mi capita perfino di baciarmi un braccio e di dirmi: «Bravo. Ti voglio bene»ˮ.

Nel suo ultimo videoclip si mostra quasi completamente nudo. Che rapporto ha oggi con il suo corpo e con la propria immagine?

“È stato un po’ come gettarsi in mare per imparare a nuotare. Mi sono detto: «Sarai criticato. Sarai massacrato. Fallo comunque». È stata una scelta profondamente liberatoria. Naturalmente c’era tutto il significato simbolico dell’Adamo contemporaneo, ma anche una componente molto personale. A un certo punto mi sono detto: basta. Sto cercando di esprimere un concetto nel modo che sento più coerente con me stesso e con questa canzone. Deve essere sufficiente. Poi, certamente, esiste anche una componente di ego. Per esempio, ho iniziato ad allenarmi. Non amo la palestra. Mi metto davanti a Il Signore degli Anelli e, quattro volte alla settimana, faccio mezz’ora di esercizio. All’inizio c’era sicuramente anche il desiderio di piacere maggiormente agli altri, sarebbe ipocrita negarlo. Viviamo all’interno di modelli estetici condivisi e sappiamo che un determinato aspetto fisico genera maggiore approvazione. Poi, però, mi sono reso conto di un altro aspetto. Qualunque scelta si compia, qualcuno troverà comunque un motivo per criticarla. Se dimagrisci, ti dicono che sei troppo magro. Se ti alleni, ti accusano di esserti omologato. C’è sempre una ragione per giudicare. Questa consapevolezza mi ha aiutato molto. Un tempo andavo perfino a cercare i commenti negativi. Li leggevo e ci stavo male. Mi domandavo perché qualcuno sentisse il bisogno di scrivere determinate parole. Oggi, invece, li osservo con uno sguardo completamente diverso. Quasi con tenerezza. Mi ricordano il modo in cui alcune persone vedevano me quando arrivavo agli incontri con i biscotti. Penso semplicemente che anche loro stiano compiendo il proprio percorso. Che siano in cammino, esattamente come me. Per questo oggi ho un rapporto molto più sano con il mio corpo. Cerco di non diventare vittima dell’estetica. Provo semplicemente a fare ciò che mi fa stare bene. E, sinceramente, oggi sto beneˮ.

Qual è l’ultimo pensiero che formula ogni sera prima di addormentarsi?

“Da almeno sette anni compio sempre lo stesso gesto. È diventato un automatismo, proprio come lavarsi i denti. Spengo la luce, appoggio la testa sul cuscino e, prima di addormentarmi, ringrazio per tre episodi accaduti durante la giornata. Sempre. Anche nei giorni peggiori. Perfino quando è morta una persona cara. Tre motivi per essere grati si trovano sempre. Può essere la possibilità di telefonare ancora a mia madre e dirle che le voglio bene. Può essere essermi svegliato senza mal di testa. Può essere aver mangiato un’ottima pasta al pomodoro. Qualsiasi esperienza può diventare un motivo di gratitudine. Mi capita spesso di fermarmi alle strisce pedonali per lasciare attraversare qualcuno. A volte le persone regalano un sorriso così sincero che, la sera, quel momento diventa uno dei tre per cui ringraziare. L’aspetto più bello di questo esercizio è che, nelle giornate davvero felici, diventa persino difficile scegliere soltanto tre episodi. Potrebbero essercene cinque, sei o molti di più. E allora ci si rende conto che, nonostante tutto, là fuori continua a esistere una quantità enorme di bellezzaˮ.

Quello che racconta restituisce l’immagine di un bravo ragazzo, e lo intendo come un complimento. Qual è stato, allora, il suo più grande gesto di ribellione?

“Scegliere. Per me, il più grande gesto di ribellione è stato proprio scegliere. Sono un eterno indeciso. Come dicevo prima, tendo sempre a preoccuparmi di non ferire gli altri, di non danneggiarli e di non compiere azioni che possano metterli in difficoltà. Proprio per questo, scegliere ha rappresentato il mio vero atto di ribellione. Mi è capitato più volte di andare contro ciò che appariva certo, comodo e sicuro. Non mi riferisco a un’unica decisione, ma a diverse situazioni, professionali e personali, nelle quali ho seguito sempre lo stesso principio. Mi trovavo in una condizione facile, piacevole, desiderabile per molte persone. Una situazione nella quale, almeno in apparenza, tutto funzionava ed era sereno. Eppure ho scelto la strada più scomoda, perché era quella che sentivo risuonare davvero dentro di me. Prendere quella decisione mi ha fatto stare molto male. Sono orgoglioso di averlo fatto, ma le conseguenze sono state la solitudine, la sofferenza e la malinconia. E anche molte nuove canzoni, perché quando si sceglie la strada più difficile si finisce inevitabilmente per soffrire di più. Nonostante questo, sono felice della decisione presa. Quando oggi mi guardo allo specchio vedo ancora molti aspetti che non mi piacciono e dei quali non sono orgoglioso. Ne riconosco, però, anche altri che mi permettono di dirmi: «Ti voglio bene, Matteo. Bravo»ˮ.

Le scelte compiute sul piano professionale hanno avuto conseguenze anche sulla sua vita privata, sulle relazioni sentimentali, familiari o amicali?

“In realtà, dal punto di vista umano, familiare, amicale e sentimentale, quelle scelte hanno migliorato profondamente i miei rapporti. Naturalmente hanno portato anche la sofferenza di cui parlavamo, ma mi hanno permesso di lasciare andare quelle che definisco ‘amicizie di merenda’: rapporti piacevoli, leggeri, a volte anche belli, ma privi, in fondo, di un interesse autentico. Oggi nella mia vita c’è molta più sincerità. Ho imparato anche a riconoscere il valore del mio tempo. Il mio tempo conta e devo essere io a decidere come impiegarlo. Quello che viene comunemente chiamato beneficenza, per esempio, preferisco definirlo un atto di ordinaria umanità. Devo però essere io a scegliere quando compierlo. Non posso sentirmi obbligato a mettere continuamente il mio tempo al servizio degli altri, soprattutto quando quella disponibilità mi viene imposta e non nasce da una mia decisione. Siamo nati liberi significa anche questo: devo poter scegliere. Devo imparare a farmi rispettare. Le conseguenze di quelle decisioni sono state difficili, ma mi hanno lasciato intorno un contesto umano molto più sano, sincero e costruttivoˮ.

In questi anni ha cantato spesso l’amore. Che cosa ha imparato davvero su questo sentimento?

“Ho imparato che l’amore non è quello che immaginavo. Non è la Disney. O meglio, quel tipo di amore esiste. I miei genitori rappresentano proprio quel modello di rapporto e ho avuto quell’esempio in casa. Credo, però, che sia una minoranza e non la forma d’amore più frequente nella vita. Una delle lezioni più importanti che ho imparato è che l’innamoramento e l’amore sono due esperienze diverse. Amare significa scegliersi ogni giorno. È una decisione. Significa dire: «Scelgo di amare questa persona. Scelgo di restare». Ci sono momenti nei quali non si avverte più lo stesso impeto iniziale, le farfalle nello stomaco o quella spinta istintiva. Ed è allora che si comprende come nell’amore esista anche una componente razionale. Naturalmente ci sono il cuore, l’istinto e le emozioni, ma esistono anche la ragione, la storia costruita insieme e la scelta quotidiana. Ho imparato inoltre che non credo nell’esistenza di un’unica anima gemella. Penso che possano essercene diverse. Da un lato questa idea è bellissima, dall’altro può sembrare meno romantica. Ma penso a un esempio molto semplice: se sto con una persona e quella persona muore, significa che non era la mia anima gemella? Oppure lo era e, da quel momento, non potrò più amare nessun altro? E ancora: se per un mio errore o per un errore in generale perdo una persona, devo pensare che non fosse quella giusta? Spesso sento dire: «Se è finita, significa che non era la persona giusta». È una spiegazione molto comoda. Seguendo questo ragionamento, la persona giusta sarebbe soltanto l’ultima con cui restiamo fino alla morte. Credo invece che, nel corso della vita, possiamo amare più volte e anche persone diverse. Poi scegliamo con chi restare. So che, matematicamente, nel mondo potrebbe esistere un’altra persona della quale mia madre potrebbe innamorarsi, e lo stesso vale per mio padre. Eppure loro scelgono ogni giorno di continuare ad amarsi. È questo che trovo meraviglioso. Una parte di me vorrebbe credere che esista un’unica persona, che basti incontrarla e che, da quel momento, tutto sia risolto. Ma la vita non funziona così. Allo stesso tempo, sapere che possono esistere più possibilità d’amore è rassicurante. Significa che possiamo sbagliare, ricominciare e tornare ad amareˮ.

Ha parlato di errori e anche nella sua canzone ritorna un vero e proprio ‘mea culpa’. Che rapporto ha con l’errore? Mi ha colpito il fatto che, parlando della fine di un rapporto, abbia contemplato un suo possibile errore o un errore in generale, senza citare esplicitamente quello dell’altra persona.

“Tendo ad accusarmi molto. In effetti, mentre me lo fa notare, mi rendo conto che è vero e la ringrazio per questa riflessione. Quando l’altra persona commette un errore, naturalmente me ne accorgo. Posso soffermarmi per qualche minuto e cercare di comprenderne la dinamica, ma poi mi domando: che utilità può avere per me l’errore dell’altro? Può servirmi a sentirmi nel giusto oppure a capire meglio quanto è accaduto, ma resta comunque un errore sul quale non ho alcun potere di intervento. Sul mio, invece, posso lavorare. Se ho mancato di rispetto a qualcuno, potrei giustificarmi dicendo che quella persona mi aveva mancato di rispetto per prima. Resta però il fatto che anch’io ho sbagliato e avrei potuto reagire diversamente. Avrei potuto scegliere un’altra risposta. Per questo tendo a concentrarmi sul mio errore e a lavorarci. Quello degli altri posso osservarlo e giudicarlo, ma non posso modificarlo. Posso invece intervenire sul modo in cui reagisco agli sbagli altrui. A volte, infatti, rispondo a un errore con un altro errore. Ed è proprio allora che devo fermarmi e dirmi: «Aspetta, questo non va bene». Credo che l’errore, proprio come il dolore, possa essere un grande acceleratore dell’esperienza, purché venga ascoltato e non trasformato in un’ossessione. Il mio problema è che tendo ad attribuire troppa importanza agli sbagli che commetto e a trascinarmeli dietro a lungo. Devo imparare a dirmi: «Hai sbagliato. Va bene. Adesso, però, perdonati». Altrimenti finisco per autoflagellarmiˮ.