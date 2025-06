Matteo Formenti, chi era il bagnino morto suicida dopo l'annegamento di Michael: le parole di chi lo conosceva

Matteo Formenti era un ragazzo altruista e introverso. Lo descrivono così le persone che lo conoscevano. Trattasi del bagnino morto suicida dopo l’annegamento del piccolo Michael all’acquapark Tintarella di Luna di Castrezzato. Il corpo senza vita del 37enne è stato trovato nel Bresciano, in un bosco alle pendici del Monte Orfano, nel territorio del comune di Cologne.

Matteo Formenti, parla chi ha conosciuto il bagnino

Formenti era residente a Chiari, paese di circa 20mila abitanti. Faceva il bagnino a Castrezzato, a pochi chilometri da casa. Era uno dei volontari che davano una mano in paese per l’allestimento del ‘Palio delle quadre’, storico appuntamento di Chiari.

Chi lo conosceva, come riporta Il Corriere della Sera, parla di un ragazzo attento e scrupoloso nel suo lavoro di bagnino.

La zona in cui è stato trovato il cadavere di Matteo Formenti

Non si concedeva “distrazioni”, ha assicurato un conoscente che ha aggiunto: “Era molto concentrato in piscina, stava sempre attento soprattutto ai bambini”.

Frequentava un palestra della zona e si guadagnava da vivere anche facendo il cameriere in alcuni bar e ristoranti.

L’invito del sindaco di Chiari: “Tacere e riflettere”

“A Chiari di vista ci conosciamo tutti”, ha dichiarato il sindaco Gabriele Zotti, che ha suggerito di “tacere e riflettere su quanto successo”. “Perché questo dramma interroga ciascuno di noi”, ha sottolineato, riferendosi ai giudizi espressi sui social.

Dopo che si è diffusa la notizia della morte del piccolo Michael, in rete sono apparsi tantissimi commenti feroci che hanno puntato il dito contro i bagnini del parco acquatico. Come purtroppo spesso accade in questi frangenti, la gogna mediatica si è manifestata in modo crudele, con sentenze scriteriate di colpevolezza.

Il bagnino era provato per la morte di Michael

Chi ha avuto modo di vedere il 37enne dopo il dramma di Michael ha parlato di un uomo profondamente colpito dal decesso del bimbo.

Lui c’era quando in piscina si è consumata la tragedia. Avrebbe anche preso parte ai primi soccorsi e per questo era indagato per omicidio colposo, come gli altri bagnini in servizio all’acquapark

Lunedì era uscito di casa per recarsi al lavoro. Di lui non si è più saputo nulla per ore. I genitori, con cui viveva, hanno sporto denuncia. Nella mattinata di mercoledì 25 giugno il suo corpo senza vita è stato ritrovato in un bosco a Cologne.