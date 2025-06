Matteo Formenti, il bagnino si sarebbe suicidato anche per i commenti social: l'accusa del sindaco di Chiari

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

È stato trovato morto Matteo Formenti, bagnino dell’acquapark Tintarella di Luna di Castrezzato. L’uomo si è suicidato in un’area boschiva alle pendici del Monte Orfano. Era scomparso da alcuni giorni, forse sentendosi responsabile per l’annegamento in piscina del piccolo Michael Consolandi di 4 anni. Il sindaco della cittadina ipotizza che sulla tragedia abbiano pesato i commenti social.

Matteo Formenti trovato morto

Matteo Formenti era scomparso dalla giornata di lunedì 23 giugno. Solo poche ore prima i carabinieri si erano recati a casa sua per notificargli, come ad altri colleghi presenti al momento dell’incidente, l’iscrizione nel registro degli indagati con l’ipotesi di omicidio colposo per la morte del piccolo Michael.

Il corpo del 37enne è stato rinvenuto in una zona appartata lungo via Cappuccini. I primi accertamenti medico-legali confermano il suicidio per soffocamento.

© 2025 OpenMapTiles | © 2025 OpenStreetMap contributors | © 2025 TomTom | Tuttocittà

Il piccolo Michael Consolandi è annegato nella piscina dell’acquapark Tintarella di Luna di Castrezzato, vicino Brescia

A poca distanza dal luogo del ritrovamento, i militari hanno trovato l’auto di Formenti, parcheggiata ai margini di una proprietà privata.

La scomparsa del bagnino

La scomparsa del 37enne, che risiedeva a Chiari insieme ai genitori, era stata segnalata dalla madre, preoccupata perché il figlio non era tornato a casa.

Matteo Formenti era uscito di casa lunedì mattina dicendo che sarebbe andato a lavorare, ma non ha mai raggiunto l’acquapark.

L’accusa del sindaco di Chiari

La notizia si era rapidamente diffusa e il sindaco di Chiari, Gabriele Zotti, aveva lanciato un appello per chiedere aiuto.

“Dobbiamo tutti interrogarci su ciò che è successo – ha dichiarato il sindaco di Chiari, come riporta il Corriere della Sera – perché temo che un ruolo in questo tragico epilogo lo abbiano avuto i giudizi espressi sui social in merito alle responsabilità per la morte del bambino. Troppe persone hanno commentato con leggerezza, accusando le persone presenti al momento dell’incidente, senza conoscere i fatti”.

“La nostra comunità – ha scritto il primo cittadino su Facebook – è stata colpita da tre suicidi in una settimana, ognuno con la propria storia e ognuno con le proprie verità. Come Sindaco e come padre, invito tutti ad un momento di riflessione e di preghiera, prima di giudicare e sentenziare”.

“Cancello dalla mia pagina ogni commento complottista o violento. Ogni eventuale evoluzione di ricostruzione dei fatti, spetta solo alla Magistratura”, ha aggiunto il sindaco.

Le indagini sulla morte di Michael Consolandi

Intanto le indagini dei carabinieri di Chiari, coordinate dalla Procura di Brescia, proseguono per accertare le responsabilità relative alla morte del piccolo Michael. Il bambino si sarebbe allontanato dal padre e sarebbe finito in una zona della piscina con acqua alta. Ricoverato d’urgenza all’ospedale di Bergamo in condizioni critiche, è deceduto due giorni dopo.