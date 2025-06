Matteo Formenti trovato morto a Cologne, era il bagnino di turno in piscina quando è annegato un bambino

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Trovato morto Matteo Formenti, bagnino che lavorava alla piscina di Castrezzato, luogo del tragico decesso per annegamento di Michael, bimbo di soli 4 anni. Una vicenda che ha sconvolto l’intera comunità bresciana e l’opinione pubblica. Le ultime notizie sul 37enne non escludono l’ipotesi suicidio: il cadavere è stato rinvenuto a Cologne, nei pressi di Chiari.

Matteo Formenti, bagnino di Castrezzato, nel registro degli indagati per la morte di Michael

Venerdì 20 giugno, in una delle piscine del centro acquatico Tintarella di Luna di Castrezzato, è annegato il piccolo Michael: due giorni dopo, in ospedale, il piccolo è morto in seguito all’annegamento.

Secondo quanto emerso, Matteo Formenti sarebbe risultato il bagnino addetto alla sorveglianza nelle ore della tragedia.

© 2025 OpenMapTiles | © 2025 OpenStreetMap contributors | © 2025 TomTom | Tuttocittà Castrezzato, in provincia di Brescia, è il luogo dove è morto il piccolo Michael

Lunedì 23 giugno, i carabinieri avrebbero dovuto notificargli l’avviso di iscrizione nel registro degli indagati per omicidio colposo.

Ma quel giorno il 37enne, originario di Chiari, in provincia di Brescia, è scomparso.

Le ricerche e il ritrovamento di Matteo Formenti

Le ricerche per il ritrovamento del bagnino della piscina di Castrezzato sono state condotte dai carabinieri di Chiari tramite celle telefoniche e l’analisi dei varchi per il rilevamento del traffico.

In seguito per convincere Matteo Formenti a tornare a casa e per reperire informazioni per il suo ritrovamento è sceso in campo il sindaco di Chiari, Gabriele Zotti.

Mercoledì 25 giugno, due escursionisti hanno ritrovato un cadavere nei sentieri di Monte Orfano, vicino a Cologne, sempre nel Bresciano: lo stesso Zotti ha confermato che si tratta del corpo di Formenti.

Matteo Formenti, ipotesi suicidio per il bagnino di Castrezzato

Sul luogo in cui è stato ritrovato il corpo c’era anche la sua auto, una Lancia. Secondo Il Giorno, Matteo Formenti si sarebbe suicidato, probabilmente per il senso di colpa dovuto alla morte di Michael.

Il decesso del bambino non è l’unico episodio di questo inizio d’estate.

Qualche giorno fa è morto per annegamento un bimbo di 6 anni nella piscina del camping Tahiti a Lido delle Nazioni nel Comacchio, tra l’altro in circostanze ancora tutte da chiarire.