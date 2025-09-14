Matteo Franzoso in coma farmacologico in Cile dopo la caduta in allenamento, chi è lo sciatore azzurro

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Matteo Franzoso, sciatore italiano, è in coma farmacologico in seguito a un incidente avvenuto durante gli allenamenti in Cile. A darne notizia la Federazione Italiana Sport Invernali. La commissione medica della FISI è in contatto con i sanitari cileni per monitorare la situazione.

Gli specialisti delle prove veloci della nazionale azzurra sono in ritiro a La Parva, in Cile, per gli allenamenti in vista delle competizioni invernali. Durante un allenamento, lo sciatore italiano Matteo Franzoso ha riportato un importante trauma cranico.

Immediato l’arrivo dei soccorsi sulla pista, dove è stato stabilizzato e trasportato in una clinica di Santiago. Il giovane venticinquenne genovese si trova in terapia intensiva, sottoposto a coma farmacologico per approfondire la situazione clinica.

A darne comunicazione è stata la Federazione Italiana Sport Invernali, che ha spiegato la situazione e ha raccontato come i soccorsi siano stati immediati. Il giovane è stato trasportato in elicottero nel più breve tempo possibile ed è monitorato dal miglior soccorso medico locale, sotto anche la supervisione della commissione medica della FISI.

Il ritiro degli specialisti

A La Parva sono tuttora in ritiro gli specialisti delle prove veloci della nazionale azzurra e, oltre a Franzoso, ci sono anche Mattia Casse, Florian Schieder, Guglielmo Bosca, Christof Innerhofer, Benjamin Alliod, Nicolò Molteni, Marco Abbruzzese e Giovanni Franzoni.

La squadra non ha rilasciato nessun commento. Secondo quanto si apprende da giornali di settore, sarebbe comprensibilmente sotto shock e si è chiusa in un rispettoso silenzio. Gli allenamenti sono stati sospesi in attesa di miglioramenti o di novità in merito alle condizioni di Franzoso.

La Parva è considerata una zona sciistica ideale per gli allenamenti. Si trova a una cinquantina di chilometri dalla capitale Santiago e mette a disposizione 40 piste, due snowpark e una varietà di altezze tra i 3.573 e i 2.653 metri.

Chi è Matteo Franzoso

C’è molta preoccupazione sullo stato di salute di Matteo Franzoso. Il giovane, di 25 anni, proveniente da Genova, è uno specialista delle prove veloci. Ha esordito in Coppa Europa nel 2017 a Obereggen in slalom speciale, ma non ha terminato la prova.

Ha conquistato la vittoria nel 2021 a Zinal in supergigante, per debuttare in Coppa del Mondo il 17 dicembre successivo, in Val Gardena. Nel 2023 il suo miglior piazzamento a Cortina nel superG. Infine, nel gennaio scorso ha gareggiato per due volte sulla Streif di Kitzbühel.