Matteo Giunta e lo sfogo contro i genitori "irresponsabili" al nido, "mia figlia ricoverata due volte"

Matteo Giunta è tornato sul suo sfogo contro i genitori “irresponsabili” che portano i loro figli al nido, nonostante siano febbricitanti. Il marito di Federica Pellegrini ha fatto chiarezza sul suo attacco – che rifarebbe – e spiegato come la figlia Matilde sia stata ricoverata due volte in poche settimane per le conseguenze dell’influenza.

Matteo Giunta contro i genitori irresponsabili

Matteo Giunta, marito di Federica Pellegrini, è tornato sul suo sfogo pubblicato su Instagram, dove aveva insultato i genitori che mandano i propri figli all’asilo, nonostante abbiano la febbre. “Siete degli irresponsabili pezzi di m…”, aveva scritto.

L’allenatore ed ex nuotatore ha spiegato i motivi del suo intervento – che c’entrano con le condizioni di salute di sua figlia Matilde di 2 anni – e confessato che rifarebbe tutto, magari omettendo le parolacce.

Le parole del marito di Federica Pellegrini

Parlando al Corriere del Veneto, il preparatore atletico si è detto “esasperato” dalla situazione che sta vivendo. “Mia figlia è stata ricoverata due volte in una settimana, non sono riuscito a trattenermi”.

Già nello scorso mese di dicembre, la piccola Matilde era stata ricoverata per complicazioni respiratorie dopo un episodio di convulsioni febbrili. Evenienza questa che si è ripetuta nelle scorse giornate. “Un’altra corsa in ospedale. Un’altra volta. A dicembre aveva avuto le convulsioni, con conseguente ricovero. Ogni volta è uno strazio. I pediatri possono spiegarti cento volte che è una condizione piuttosto frequente nei bambini, ma viverlo è un’altra cosa. Forse oggi eviterei di riscrivere l’insulto, ma in quel momento ero un padre arrabbiato, con la figlia in ospedale, e ho scritto come mi veniva perché non sono un robot e ho reagito d’istinto”, ha spiegato Giunta.

Il marito della nota ex atleta non si aspettava un eco così elevato per le sue parole ma spera che possa portare a qualcosa di buono. “Probabilmente se ne è parlato anche, o soprattutto, perché ho usato una parolaccia, toccando un tasto dolente per molte famiglie. Il linguaggio ha fatto rumore? Bene. A volte è l’unico modo per farsi ascoltare. Forse non cambierà nulla ma almeno se n’è parlato. Magari qualcuno, la prossima volta, ci penserà due volte prima di portare un bambino malato all’asilo. Sarebbe ora di aprire un tavolo politico, a livello nazionale, su come sostenere davvero i genitori che non possono assentarsi dal lavoro e che non hanno alternative”, ha detto nell’intervista.

I motivi dello sfogo

Per Matteo Giunta – che con Federica Pellegrini è in attesa della seconda figlia, che arriverà tra un paio di mesi – la questione da lui sollevata non è solo sanitaria, ma di rispetto.

“Tenere un figlio malato a casa è un gesto d’amore, oltre che di buonsenso perché a volte per colpa di pochi, si mette a rischio la salute di tanti. E questo non possiamo più permettercelo”, dice. E rivela, inoltre, che ai suoi profili social sono arrivati tanti messaggi di educatrici e maestre che hanno voluto ringraziarlo perché allo stremo per questa situazione.

“Voglio essere chiaro: capisco perfettamente che ci siano famiglie in difficoltà, che non possono assentarsi dal lavoro quando un figlio si ammala. Ma quelle stesse famiglie dovrebbero pensare che ci sono altri genitori nella loro stessa situazione. Se viviamo in una comunità, dobbiamo comportarci di conseguenza e invece spesso prevale l’egoismo. Dopo la pandemia sembrava che avessimo imparato qualcosa: allora bastava starnutire per restare a casa. Ora siamo all’estremo opposto: dal Covid non abbiamo imparato nulla”.