Matteo Giunta marito di Federica Pellegrini insulta chi manda i figli con febbre all'asilo: "Pezzi di m****"

Duro sfogo sui social di Matteo Giunta, marito di Federica Pellegrini, che ha insultato i genitori che mandano i propri figli all’asilo, nonostante abbiano la febbre. I due ex nuotatori hanno dunque fatto intendere che la propria piccola, Matilde, di 2 anni, si sia ammalata proprio per la presenza a scuola di infanti febbricitanti.

Lo sfogo di Matteo Giunta

È arrivata su Instagram, con una storia, una dura reprimenda da parte di Matteo Giunta ai genitori che, noncuranti delle condizioni febbricitanti dei loro figli, preferiscono mandarli comunque a scuola.

A fare eco al 43enne è stata sua moglie, Federica Pellegrini. La nota ex atleta ha confermato come si tratti di una settimana dura per la sua famiglia e si è scusata per aver dovuto cancellare alcuni impegni già programmati.

Le parole del marito di Federica Pellegrini

“Mi rivolgo a quei genitori che mandano i propri figli febbricitanti all’asilo. Siete degli irresponsabili pezzi di m****!”. Questo il messaggio che Matteo Giunta ha voluto mandare sul proprio profilo social.

Il riferimento è evidentemente al fatto che sua figlia Matilde, di due anni, si sia ammalata proprio perché venuta a contatto con qualche bimbo con la febbre che l’ha contagiata.

Nuotatore e poi allenatore, Giunta ha puntato il dito contro i genitori irresponsabili, rei di aver spinto sua figlia a contrarre l’influenza.

Emergenza in casa dell’ex nuotatrice

A confermare quanto accaduto è stata la stessa Federica Pellegrini che, sempre su Instagram, ha sottoscritto le parole del marito e ha aggiunto la sua versione. “Mi scuso con tutte le persone che stavano lavorando da tempo a ‘impegni‘ che questa settimana ho dovuto cancellare!! Settimana difficile, molto!”, ha chiosato.

Lo sfogo dei due arriva in un momento complicato della stagione influenzale che va avanti ormai da settimane. Come spiegano gli esperti, sono proprio le scuole alcuni tra i luoghi in cui il virus si diffonde con più facilità. L’Istituto Superiore di Sanità dà ragione a Giunta e raccomanda di tenere i bambini a casa se “presentano sintomi attribuibili a malattie respiratorie febbrili specie in fase iniziale perché i bambini fra i 6 mesi e i 6 anni sono più soggetti a sviluppare complicanze gravi”.

È notizia di pochi giorni fa un aggiornamento proprio sulle condizioni della piccola Matilde Giunta di cui hanno parlato i genitori, a Verissimo. Nello scorso mese di dicembre, infatti, la bimba è stata ricoverata in ospedale a causa di alcune convulsioni febbrili: “I medici ci hanno detto che hanno il loro corso, l’importante è che non superino una certa tempistica. Devo dire che sono dei bruttissimi momenti, perché gira gli occhi all’indietro, si irrigidisce e non risponde per pochi secondi”, hanno detto i due. L’ex nuotatrice tra l’altro si appresta a diventare madre per la seconda volta il prossimo aprile, essendo incinta al settimo mese di un’altra bambina.