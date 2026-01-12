Matteo Lepore sindaco di Bologna querela Il Giornale per gli articoli su lui e la moglie: "Vuole zittirci"

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Matteo Lepore, sindaco di Bologna, ha annunciato una querela contro Il Giornale. Il quotidiano aveva sollevato dubbi su un ipotetico conflitto di interessi relativo alla cooperativa Lai Momo, nella quale lavora la moglie del primo cittadino, Margherita Toma. L’annuncio delle vie legali è arrivato attraverso un messaggio social. Il caso è arrivato in Parlamento, con un’interrogazione del senatore di FdI Marco Lisei.

Matteo Lepore querela Il Giornale

“Il quotidiano Il Giornale ha pubblicato due articoli diffamatori nei confronti miei e della mia famiglia, pieni di illazioni e di fake news“, ha esordito Matteo Lepore nel suo messaggio.

Il primo articolo si intitola “Bologna, quei milioni per la riqualificazione e il regalo alla coop della moglie di Lepore”.

Il secondo articolo: “Gli affari rossi su poveri e migranti. Tutti benvenuti col sindaco pro Pal”.

“Per questo sporgerò querela, lo farò nei confronti di chi ha scritto questi articoli e anche nei confronti degli esponenti della destra nazionale locale che stanno diffondendo questi contenuti”, ha annunciato il sindaco di Bologna, aggiungendo che in Italia la destra non è abituata ad essere criticata.

Secondo Lepore, la pubblicazione di tali articoli da parte di una testata vicina alle destre “non è casuale” e andrebbe messa in relazione alle sue dichiarazioni riguardo al “fallimento” delle “politiche della sicurezza del Governo Meloni“. Il sindaco non usa mezzi termini: “Questa uscita a mezzo stampa sembra quasi un’intimidazione nei miei confronti e nei confronti di chi ha criticato apertamente il Governo”.

Poi un ulteriore annuncio: “Continuerò a chiedere al Governo Meloni e al ministro Piantedosi di investire maggiori risorse sulla sicurezza per Bologna e per tutto il Paese”.

La replica de Il Giornale a Matteo Lepore

La redazione de Il Giornale rimane sulle proprie posizioni: in un ulteriore articolo vergato da Pasquale Napolitano si sostiene che “dal Pd arriva un altro (l’ennesimo) tentativo di zittire la stampa non allineata“.

Nell’articolo si evidenzia nuovamente l’operato della cooperativa Lai Momo “attiva nel settore dell’accoglienza dove lavora la moglie del sindaco Margherita Toma”. Il Giornale specifica che tale realtà “riceve fondi sia dal Comune […] che dalla Regione“. Non c’è nulla di illecito, ma “ci si è posti il dubbio di un eventuale conflitto di interessi“, viene scritto.

Il caso politico

La vicenda diventa ora un caso politico, con Fratelli d’Italia che chiede chiarimenti su possibili conflitti di interesse e porta la questione in Parlamento: a presentare un’interrogazione è stato il senatore di FdI Marco Lisei “per sapere se i fatti citati sono veri e se è stata garantita trasparenza, regolarità e buona fede nella gestione dei soldi pubblici”. L’Lisei ha poi espresso “massima solidarietà alla redazione de Il Giornale.

Il Pd si è schierato con Lepore esprimendogli vicinanza e accusando Il Giornale di avere pubblicato “notizie false” e sostenendo “un’idea di politica fondata sulla verità, la responsabilità e il rispetto”.