Matteo Materazzi in sedia a rotelle per la Sla, la moglie apre una raccolta fondi: come sta il procuratore

Il procuratore di calciatori Matteo Materazzi, fratello dell’ex campione del mondo Marco, lotta contro una rara forma di Sla. Con un post su Instagram, dove Materazzi è in sedia a rotelle, la moglie ha lanciato una raccolta fondi per finanziare una terapia personalizzata da 1,5 milioni di dollari. Il calcio si mobilita: raccolti già 24mila euro.

Matteo Materazzi ha la Sla

Una battaglia difficile, iniziata poco meno di un anno fa, contro una rara variante di Sla che ha costretto Matteo Materazzi in sedia a rotelle in breve tempo.

La malattia del fratello dell’ex campione del Mondo Marco Materazzi sta progredendo in modo aggressivo: ha già compromesso l’uso degli arti e ora sta intaccando anche la respirazione.

Ma il procuratore sportivo può contare ancora su Maura, sua moglie, sui due figli adolescenti e tante persone pronte a combattere al suo fianco.

La raccolta fondi della moglie Maura

È stata proprio Maura ad avviare una raccolta fondi su GoFundMe, con l’obiettivo di sostenere i costi elevati di una terapia genica sperimentale (ASO) sviluppata dalla Columbia University sotto la supervisione del dottor Schneider.

Il trattamento, ancora personalizzato e in fase di studio, richiede di raggiungere la somma di 1,5 milioni di dollari.

Fin dalle prime ore, il mondo del calcio ha mostrato vicinanza concreta: dalle prime donazioni si è già superata quota 24mila euro.

Chi è Matteo Materazzi

Matteo Materazzi è profondamente legato allo sport e a la sua è una famiglia “totem” del calcio italiano. Suo padre Giuseppe è stato calciatore e poi allenatore in Serie A, il fratello Marco Materazzi vinse da protagonista i Mondiali nel 2006. Inoltre, tramite la sorella Monia, è imparentato con l’allenatore Tommaso Maestrelli (campione d’Italia con la Lazio), suo suocero.

Sui social, Matteo non ha mai parlato apertamente della malattia. Lo ha fatto sua moglie per lui, per non sciupare l’ultima occasione di fronteggiare una malattia dal decorso quasi inesorabile.

“Al momento Matteo non cammina più” ha scritto Maura su Instagram. “Muove solo le mani e inizia ad avere difficoltà respiratorie. Questa malattia lascia poche speranze, ma una piccola luce all’orizzonte c’è! Una cura sperimentale made in USA che però ha dei costi molto alti, in quanto è una terapia che andrebbe fatta su misura per lui, che però nel futuro potrebbe aiutare tutti quelli che come lui hanno la stessa mutazione”.